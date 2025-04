Suicide Squad Isekai Volume 1 LTD Blu-ray Kritik

Nach einem Amoklauf mit ihrem „Puddin‘“ dem gefährlichen Killerclown Joker, wird die reizende, aber überaus tödliche, Harley Quinn ins Hochsicherheitsgefängnis Belle Reve gesteckt. In diesem Elite-Gefängnis sind die gefährlichsten Superschurken der Welt in besonderen Zellen untergebracht, die auf ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst sind.

Suicide Squad Isekai Volume 1 LTD

Nun ist es aber so, dass das Belle Reve Gefängnis von Amanda Waller geleitet wird. Diese ist ebenfalls die Leiterin von A.R.G.U.S. (Advanced Research Group Uniting Super Heroes) und hat relativ häufig auch denen einen oder anderen besonderen Auftrag. Dies sind oft völlig unmöglich zu erledigen und daher wird die meiste Zeit auch auf „Freiwillige“ gesetzt, die bei diesen schwierigen Aufträgen ohne Rückkehr einfach als Kanonenfutter benötigt werden.

Genau so einen Auftrag hat Amanda Waller jetzt auch wieder und benötigt wieder ein fähiges Team. Für diesen Einsatz werden Harley, Peacemaker, Deadshot, Clayface und ein weiteres Schwergewicht ausgewählt, die gemeinsam in einer seltsamen Welt voller Magie, Schwerter und Drachen eine seltene Ressource bergen sollen. Sie haben dafür aber nur 72 Stunden Zeit, denn sonst explodiert ein Sprengsatz in ihrem Kopf, der sie sofort tötet.

In der Isekai Welt angekommen geraten die fünf Superverbrecher direkt in einen äußerst brutal geführten Krieg, in dem das Königreich der Ritter gegen seltsame Kreaturen aus der Dunkelheit kämpft. Bevor die Task Force X, oder auch Suicide Squad sich für eine Seite entscheiden können, werden sie von den Rittern gefangen genommen und in magische Fesseln gelegt, die den Nutzen ihrer Superkräfte unterbinden. Wird es ihnen nun noch rechtzeitig gelingen ihren Auftrag zu erfüllen?

Mit dem ersten Volume von „Suicide Squad Isekai“ veröffentlicht Polyband nun die ersten fünf Episoden der gleichnamigen Anime Serie aus dem Hause „Warner Bros. Japan“. In diesen ersten fünf Folgen können wir Zuschauer nicht nur erneut die Entstehungsgeschichte dieses ungewöhnlichen Superheldenteams erneut miterleben, sondern gehen in der fremden Welt mit Harley und ihren Kollegen auch durch allerhand Höhen und Tiefen.

Dabei ist die Erzählung in diesen ersten fünf Episoden so wie jedes andere Superhelden Team-Up auch. Erst bekämpft man sich, um anschließend gemeinsam gegen einen Feind anzutreten. Dieser hat beide Parteien im Vorfeld manipuliert und so für den auslösenden Streit gesorgt. Auch, wenn ich es gerade so einfach erklärt habe, ist es bei „Suicide Squad Isekai“ doch ein wenig vertrackter, da sich die Gruppe nicht nur einem einzigen Feind, sondern einer ganzen Gruppe von Feinden entgegenstellen muss.

Erneut konnte mich an dieser Veröffentlichung nicht nur die Serie an sich, sondern auch wieder die Box und die Bonusmaterialien die Polyband den Fans bietet, überzeugen. Neben einer aufklappbaren Hardcover-Box, die Platz für beide Volumes enthält, bietet die Veröffentlichung auch noch ein Booklet mit einer ausführlichen Geschichte der Task Force X und der Suicide Squad. Dazu gibt es als besonderes Extra noch Art Cards der diversen Suicide Squad Figuren im Isekai Stil sowie einen schönen Harley Quinn Acryl Aufsteller.

Persönlich bin ich begeistert von der Veröffentlichung. Das einzige Manko ist die Aufteilung in zwei Veröffentlichungen, da diese erste Edition gerade mal eine Laufzeit von knapp 122 Minuten und man mit einem Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hängen gelassen wird. Zum Glück erscheint bald das zweite Volume, so dass man auf die Auflösung und das Ende der Serie nicht mehr ganz so lange warten muss.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkte