$uicideBoy$ mit neuem Video zu “Not Even Ghosts Are This Empty”

Anfang August hat das Punk-Rap-Duo $uicideBoy$ eine neue 3-Song-EP namens “I No Longer Fear the Razor Guarding My Heel (V)” veröffentlicht. Es ist der fünfte Teil mit diesem Titel und die fünfte EP, die im Jahre 2023 erschienen ist. Kürzlich erschien das neue Musikvideo zum ersten Track der EP mit dem Namen “Not Even Ghosts Are This Empty”.

© $uicideBoy$ – I No Longer Fear the Razor Guarding My Heel (V)

im Ergebnis sehen wir die beiden Mitglieder Ruby da Cherry und $crims von den $uicideBoy$ bei ihren Morgenroutinen, wie sie Anzüge tragen und dann in einer Kapelle “in sich gehen”.

Das Video, Regie führte DILL35MM, ist nachfolgend via YouTube zu sehen.