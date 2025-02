Sweet: „New York Connection“ Re-release erscheint im April

Die Rock-Band Sweet kündigt für den 18. April 2025 eine Wiederveröffentlichung von “New York Connection” über Metalville Records. Das 2012 kommt dann mit vier Bonustracks auf CD, die nicht auf der ursprünglichen Veröffentlichung enthalten sind.

„New York Connection“ ist eine Auswahl von Stücken, die ursprünglich von anderen Künstlern geschrieben wurden, und denen Sweet hier ihren eigenen, unverkennbaren Sound verpasst hat.

“Neben einer ordentlichen Auswahl an Must-Haves haben wir auch Gitarrenriffs, Schlagzeugbeats oder Gesangslinien aus unseren eigenen Klassikern hinzugefügt, wo es angebracht war.” (Andy Scott)

So wurde bei „It’s All Moving Faster“ die Gitarrenlinie von Sweetss „Burn On The Flame“ eingebaut während „Blitzkrieg Bop“ von den Ramones Elemente von „The Ballroom Blitz“ beinhaltet.

© Sweet – New York Connection

TRACK LISTING

New York Groove Gold On The Ceiling It’s All All Moving Faster New York Connection Shapes Of Things You Spin Me Right Round (Like A Record) Because The Night Jane Blitzkrieg Bop On Broadway Join Together All Moving Faster (PDQ mix) Join together (original TV Mix) New York Groove (Acoustic) You Spin Me Right Round (live at Sweden Rock 2013)

LINE UP

Pete Lincoln – bass / all lead vocals

Andy Scott – guitars / lead vocal on track 8

Bruce Bisland – drums / lead vocal on track 9

Tony O’Hora – Keyboards / lead vocal on track 7