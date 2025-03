Sweet: „Platinum Rare 1“ erscheint im Mai bei Metalville Records

Am 23. Mai 2025 erscheinen „Platinum Rare 1“ von der Glam / Hard Rock Band Sweet bei Metalville Records. Dabei handelt es sich um ein Sammleralbum, was, laut Information, erstmalig im regulären Handel erhältlich sein wird.

„”Platinum Rare 1“ enthält extrem seltene Aufnahmen, eingespielt von den vier Sweet-Originalmitgliedern. Der legendären Glam/Hard Rock Band gelingt es bis heute ihre Fans überall auf der Welt immer wieder aufs Neue zu begeistern. Im Laufe der Zeit verkauften Sweet mehr als 55 Millionen Tonträger und erreichten dabei 34 Nummer 1 Chartpositionen.

Die Songs auf „Platinum Rare 1“ stammen aus dem Privatarchiv von Sweet-Gitarrist Andy Scott und wurden von ihm persönlich ausgewählt.“

© Sweet – Platinum Rare 1

TRACK LISTING

CD1:

01 Ballroom Blitz (Rough Mix)

02 IDC Jam

03 Midnight To Daylight (Outtake)

04 Show Me The Way (Alternative Mix)

05 Log One (That Girl) (Brian Vox)

06 Cover Girl (Band Demo)

07 Love Is Like Oxygen (Instrumental)

08 Windy City (Band Demo)

09 Falling In Love

10 Yesterday’s Hero

11 Live For Today (Rough Mix)

12 New Shoes

CD2:

01 Rebel Rouser (Steve Vocal)

02 Fire Engine

03 Blockbuster (Rough Mix)

04 Play All Night (Brian Vox)

05 Strong Love (Outtake)

06 Teenage Rampage (Rough Mix)

07 California Nights (Band Demo)

08 Hellraiser (Rough Mix)

09 Where Do We Go From Here

10 Silverbird (Band Demo)

11 Maggie

12 Lettres D’amour (Band Demo)

13 Lost Angels (Extended Rough Mix)