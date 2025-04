Swiss + die Andern kündigt Album „Punk ist tot“ an

Swiss und die Andern veröffentlichen mit „Punk ist tot“ den ersten Vorboten aus dem kommenden, gleichnamigen Album, das am 05. September 2025 erscheinen wird. Es handelt sich dabei um das siebte Studioalbum der Band und enthält 14 Stücke. Außerdem erklärt es Punk für tot – zumindest in einer fernen Zukunft, in der es Swiss + Die Andern nicht mehr gibt.

Swiss + Die Andern, das sind Frontmann Swiss, Jakob Schulze, Matze Grimm, Tobias Gerth sowie DJ Da Wizard – und ein riesiges Netzwerk an namhaften Wegbegleiter:innen, die längst in die 13/23-Familie aufgenommen wurden. Swiss + Die Andern, das sind auch sieben Studioalben seit 2014 – und eine Best-Of-Platte zum zehnjährigen Jubiläum. Die letzte vollwertige LP „Erstmal zu Penny“ eroberte im Mai 2023 die Pole-Position in den deutschen Charts.

Swiss und die Andern – Punk ist tot (Musikvideo)

Swiss + Die Andern haben sich im Februar 2025 in ein altes, abgelegenes Schulgebäude an der nordfriesischen Küste eingemietet. Frei von jeglicher Ablenkung sind auf engstem Raum – ohne Deadline, aber trotzdem in einem enormen Tempo – etliche Songskizzen entstanden. Keine drei Monate nach Beendigung der Nordfriesland-Reise steht mit „Punk ist tot“ ein vierzehnteiliges Album im Raum.