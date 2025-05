Tate McRae veröffentlicht „Just Keep Watching“

Tate McRae veröffentlicht mit „Just Keep Watching“ eine neue Single. Diese stammt aus dem „F1® THE ALBUM“ Soundtrack zum rasanten Streifen „F1®“ von Apple Original Films und liefert insgesamt 17 brandneue Tracks von Stars wie Don Toliver, Doja Cat, ROSÉ, Dom Dolla, Chris Stapleton, Myke Towers, RAYE, Burna Boy, Roddy Ricch, Tiësto, Sexyy Red, Madison Beer, Peggy Gou und vielen mehr. Kuratiert von den Macher:innen der preisgekrönten Soundtracks „Barbie The Album“, „Twisters: The Album“ und „The Greatest Showman“. F1 läuft am 26. Juni in deutschen Kinos und IMAX-Sälen an, der Soundtrack F1 THE ALBUM ist ab dem 27. Juni überall erhältlich.

Atlantic Records präsentiert den neuesten Song aus F1® The Album von Apple Original Films – mit Brad Pitt in der Hauptrolle und gedreht unter der Regie von Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). Multiplatin-Popstar Tate McRae tritt mit „Just Keep Watching“ ordentlich aufs Gaspedal. Der von Ryan Tedder und Tyler Spry produzierte Song erscheint zusammen mit einem offiziellen Musikvideo, das unter der Regie von Bardia Zeinali (Sabrina Carpenter, Kacey Musgraves, Ariana Grande) entstand.

Zur hochkarätigen Besetzung gehören auch Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia und Javier Bardem. Gedreht wurde an echten Rennwochenenden– mitten im Getöse der Grand Prix-Saison. Das Drehbuch stammt von Ehren Kruger, Produzent ist Daniel Lupi. Hinter der Kamera: Claudio Miranda, Produktionsdesign: Mark Tildesley & Ben Munro, Schnitt: Stephen Mirrione, Kostüme: Julian Day, Casting: Lucy Bevan, Musik: Hans Zimmer.

Apple Original Films präsentiert eine Produktion von Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films. Regie: Joseph Kosinski. Verleih: Warner Bros. Pictures. Deutscher Kinostart (inkl. IMAX): 26. Juni 2025.

F1® THE ALBUM TRACKLIST:

Don Toliver – Lose My Mind (feat. Doja Cat)

Dom Dolla – No Room for A Saint (feat. Nathan Nicholson)

Ed Sheeran – Drive

Tate McRae – Just Keep Watching

ROSÉ – Messy

Burna Boy – Don’t Let Me Drown

Roddy Ricch – Underdog

RAYE – Grandma Calls The Boys Bad News

Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Myke Towers – Baja California

Tiësto & Sexyy Red – OMG!

Madison Beer – All At Once

Peggy Gou – D.A.N.C.E

PAWSA – Double C

Mr Eazi – Attention

Darkoo – Give Me Love

Obongjayar – Gasoline