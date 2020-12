Terry Pratchett – MacBest Buchkritik

Nachdem er den König erdolcht hat, besteigt der finstere Herzog Felmet gemeinsam mit seiner unausstehlichen Gattin den Thron. Der wahre Thronerbe, ein zweijähriger Junge, wurde indes von fahrenden Schauspielern adoptiert. Nur ein unschlagbares Team kann jetzt noch helfen: Oma Wetterwachs mit ihren hexenden Freundinnen. Gemeinsam ersinnen sie einen unglaublichen Plan, der selbst Shakespeares Macbeth das Fürchten und Lachen zugleich lehren würde…

Eine sehr brisante Story, einiges an Action und viel (und hier meine ich viel viel viel) Humor. Eine Geschichte ganz nach meinem Geschmack und auch der Schreibstil von Terry Pratchett ist, vielleicht für einige gewöhnungsbedürftig, gut.

Ja, aber warum wird MacBeth auf dem Buchrücken von MacBest erwähnt. Nun, das lässt sich ganz leicht erklären,dieses Buch lehnt sich an den Inhalt der Story an, allerdings auf angemessener Entfernung und mit einigen Änderungen. Sehr zu meiner Freude.

Ein Buch mit viel Witz, Charme und auch sonst mit allem was man von einem Buch erwartet. Diejenigen die darauf gehofft haben ich würde jetzt „Mit Schirm, Charme und Melone“ sagen; Wieso sollte ich dies tun, das passt doch gar nicht. So, nun fix lesen. Es lohnt sich.

Wertung: 9 von 10

Bonus:

Der Text hat außerdem einige spannende und für andere sicherlich offensichtliche Referenzen: Marx Brothers, The Tramp von Charlie Chaplin, Laurel und Hardy. Aber auch natürlich, beim deutschen Titel offensichtlich (Macbeth / Macbest), Referenzen in Richtung William Shakespeare. Aus Macbeth sind im englischen Buch einige Zitate und Redewendungen zu finden. Aus Hamlet gibt es den Geist des toten Königs und dem Stück in einem Stück sowie viele weitere Referenzen. Ach, in Ankh-Morpork soll ein Theater gebaut werden – Name: The Dysk. Eine Referenz an das Globe Theatre in London.