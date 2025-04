The Arcane Order – Distortions From Cosmogony CD Kritik

Das Album „Distortions From Cosmogony“ von der dänischen Metal-Band The Arcane Order lässt sich am ehesten im Bereich Death Metal und Black Metal einordnen. Mit dabei ist Drummer Bastian Thusgaard, der auch bei Blood Label, Dawn Of Demise und Soilwork (ge)spielt (hat), sowie Bassist Boris Tandrup (spielte bei den Vorgänger-Bands Scavenger und Autumn Leaves), Gitarrist Flemming C. Lund ist seit kurzem auch bei Volbeat (als Ersatz für Rob Caggiano), den anderen Gitarristen Kasper Kirkegaard kennt man von HateSphere und Sänger Kim Song Sternkopf ist erst seit 2021 bei The Arcane Order dabei.

© The Arcane Order – Distortions from Cosmogony

Das Album „Distortions From Cosmogony“ folgt auf den Vorgänger „Cult of None“ aus dem Jahre 2015. Die zehn Stücke, inklusive Intro, haben fast eine Spielzeit von 58 Minuten und lassen keine Sekunde aus, nicht einen weiteren treibenden (Blast)Beat auf die Hörerschaft loszulassen. Das bisschen Melodie wird irgendwo reingequetscht, versteckt oder geht in den dissonanten Sounds unter.

Das wenig Neues von der dänischen Brachial-Metal-Band kommt, mag daran liegen, dass viele Mitglieder in anderen Gruppen beschäftigt sind und ihrer Verpflichtung dort (ebenfalls) nachkommen müssen und (hoffentlich) auch wollen.

Fans, der Dänen werden sicherlich glücklich und solche, die ein offenes Ohr für Death/Black Metal Mischungen haben ebenfalls. Es ist nicht jedermanns Sache, aber kann man sich schon mal gut anhören. Das Handwerk beherrschen die einzelnen Musiker auf jeden Fall.

The Arcane Order:

Kim Song Sternkopf – Vocals

Flemming C Lund – Guitar

Kasper Kirkegaard- Guitar

Anders Frodo S. Mikkelsen Bass

Bastian Thusgaard – Drums