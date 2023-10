The Beatles veröffentlichen ihren letzten Song „Now and Then“

Von The Beatles gibt es nun ihren letzten Song „Now and Then“ zu hören. Außerdem gibt es die Beatles-Sammlungen 1962–1966 („The Red Album“) und 1967–1970 („The Blue Album“) bald in einer erweiterten, in Stereo und Dolby Atmos gemischten Edition, die am 10. November 2023 erscheinen soll.

„Now And Then“ ist der letzte Beatles-Song – geschrieben und gesungen von John Lennon, entwickelt und bearbeitet von Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, und nun endlich von Paul und Ringo über vier Jahrzehnte später fertiggestellt. Der Song erscheint am 02. November um 15 Uhr auf allen digitalen Kanälen sowie am 03. November physisch als 7“, 12“ und Kassette.

© The Beatles – Now And Then (Artwork)

Außerdem werden am 10. November die Beatles-Sammlungen 1962-1966 („The Red Album“) und 1967-1970 („The Blue Album“) in einer neuen 2023 Edition via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe veröffentlicht. Seit ihrer Erstveröffentlichung vor 50 Jahren haben diese Compilations mehrere Generationen mit der Musik der Beatles bekannt gemacht. Jetzt wurden die Tracklists beider Sammlungen erweitert und alle Songs in echtem Stereo und Dolby Atmos® abgemischt. Physisch erscheinen die Alben als 3LP, 2CD sowie kombiniert als 6LP und 4CD. Die Tracklist des „Blue Album“ wurde unter anderem auch um „Now And Then“ ergänzt.

Paul McCartney: „Da war sie: Johns Stimme. Absolut klar. Ein echt emotionaler Moment war das. Und wir haben alle darauf gespielt, es ist eine echte Beatles-Aufnahme. Im Jahr 2023 immer noch an Beatles-Musik zu arbeiten und einen neuen Song zu veröffentlichen, den die Öffentlichkeit noch nicht gehört hat, halte ich für eine aufregende Sache.“

Ringo Starr: „So nah werden wir ihm nie wieder kommen, also war es für uns alle sehr emotional. Es war, als wäre John wieder zurück. Das war echt verrückt.“

Der 12-minütige Dokumentarfilm „Now And Then – The Last Beatles Song“, geschrieben und inszeniert von Oliver Murray, wird am Abend des 01. November Premiere haben. Dieser ergreifende Kurzfilm erzählt die Geschichte hinter dem letzten Beatles-Song, mit exklusivem Filmmaterial und Kommentaren von Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon und Peter Jackson.

