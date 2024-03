The Black Dahlia Murder kommen zum ersten Mal auf Europa-Tour seit 2019

Zum ersten Mal seit 2019 kehren The Black Dahlia Murder zurück nach Europa im Jahre 2024 und spielen auf Festivals wie das Party San, Download, Graspop, Brutal Assault, Summer Breeze und einigen mehr. Auf einigen Stationen gibt es Support von Suffocation, Shadow of Intent und Decaptitated. Wo und wer als Support dabei ist, entnehmt ihr den folgenden Daten. The Black Dahlia Murder haben die Aufnahmen zum kommenden Studioalbum mit Produzent Mark Lewis in seinem Studio in TN, Tennessee, abgeschlossen.

The Black Dahlia Murder EU Tour Dates & Festivals:

6-14-24 – Zamora, ESP – Z! Live Rock Fest

6-16-24 – Donington Park, UK – Download

6-17-24 – Belfast, UK – Limelight

6-18-24 – Dublin, IE – Opium

6-20-24 – Athens, GR – Arch Club

6-21-24 – Thessaloniki, GR – Block 33

6-23-24 – Dessel, BE – Graspop

6-24-24 – Nuremberg, DE – Hirsch w/ Suffocation

6-25-24 – Lille, FR – The Black Lab w/ Suffocation

6-26-24 – Stuttgart, DE – Im Wizemann w/ Shadow of Intent

6-27-24 – Trier, DE – Mergener Hof

6-28-24 – Lindau, DE – Club Vaudeville w/ Suffocation

6-29-24 – Yasselsteyn, NL – Jera On Air

6-30-24 – Clisson, FR – Hellfest

7-31-24 – Brasov, RO – Rockstadt Extreme Fest

8-02-24 – Dortmund, DE – Dortmund Deathfest

8-03-24 – Wacken, DE – Wacken Open Air

8-04-24 – Roitzschjora, DE – Full Rewind

8-06-24 – Cham, DE – Lifestyle Café

8-07-24 – Jaromer, CZ – Brutal Assault

8-08-24 – Schlotheim, DE – Party San Open Air

8-09-24 – Wien, AT – Szene

8-10-24 – Ljubljana, SI – Menza Pri Koritu

8-11-24 – Milano, IT – Slaughter Club

8-13-24 – Salzburg, AT – Rockhouse

8-14-24 – Aarau, CH – Kiff

8-15-24 – Dinkelsbühl, DE – Summer Breeze

8-16-24 – Sulingen, DE – Reload Festival

8-17-24 – Gent, BE – Chinastraat w/ Decapitated

8-18-24 – Carhaix, FR – Motocultor

© The Black Dahlia Murder Euro Tour 2024

