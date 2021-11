The Browning veröffentlichen “Chaos Reigns”

Ein neuer Track namens “Chaos Reigns” wurde von The Browning veröffentlicht. Dieses Stück stammt vom kommenden Album “End Of Existence”. Es ist der zweite Song aus diesem Longplayer, der von Johnny McBee geschrieben, performt, aufgenommen, engineered und abgemischt wurde. Hört euch die beiden Tracks hier an:

‘End of Existence’ track listing:

“End Of Existence”

“Destroyer”

“Anticendency”

“Gott ist Tot”

“Torment”

“Cataclysm”

“Rage”

“Chaos Reigns”

“No Man Can Become A God”

“Death Warp”

“Prophecy”

“Fearless”