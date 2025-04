The Cure veröffentlichen „Mixes Of A Lost World“

The Cure veröffentlichen mit dem Longplayer „Mixes Of A Lost World“ eine neue Remix-Sammlung von Tracks aus dem gefeierten Nummer-1-Album „Songs of A Lost World“. Die Mixe stammen unter anderem von Four Tet, Paul Oakenfold, Chino Moreno, Orbital, Mura Masa, Mogwai und vielen anderen mehr. Die Tantiemen aus „Mixes Of A Lost World“ werden War Child UK zugutekommen.

Über „MIXES OF A LOST WORLD“, sagt Robert Smith selbst: „JUST AFTER CHRISTMAS I WAS SENT A COUPLE OF UNSOLICITED REMIXES OF ‘SONGS OF A LOST WORLD’ TRACKS AND I REALLY LOVED THEM. THE CURE HAS A COLOURFUL HISTORY WITH ALL KINDS OF DANCE MUSIC, AND I WAS CURIOUS AS TO HOW THE WHOLE ALBUM WOULD SOUND ENTIRELY REINTERPRETED BY OTHERS. THIS CURIOSITY RESULTED IN A FABULOUS TRIP THROUGH ALL 8 SONGS BY 24 WONDERFUL ARTISTS AND REMIXERS AND IS WAY BEYOND ANYTHING I COULD HAVE HOPED FOR. GIVING OUR RECORDING ROYALTIES FROM THE PROJECT TO WAR CHILD HELPS MAKE „MIXES OF A LOST WORLD“ AN EVEN MORE SPECIAL RELEASE.“

Das Release-Date ist der 13. Juni 2025 und die Formate sind Deluxe 3LP, 3CD, 3MC oder 2LP, 2CD, 2MC und digital.

Hier in „ALONE (FOUR TET REMIX)“ reinhören:

Hier in „I CAN NEVER SAY GOODBYE (PAUL OAKENFOLD ‘CINEMATIC’ REMIX)“ reinhören:

Hier das Konzert im Troxy anschauen: