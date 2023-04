The Dark Tenor mit neuer Single „No Sleep (Nessun Dorma)“

The Dark Tenor veröffentlicht mit “No Sleep (Nessun Dorma)” eine Klassik meets Rock/Pop-Version der Arie aus Puccinis Oper “Turandot”. Die Single stammt von seinem Studioalbum “Album X”, welches am 18. August 2023 erscheinen wird. Billy Andrews aka The Dark Tenor singt diesen großen Klassiker auf Englisch und Italienisch.

„No Sleep (Nessun Dorma)“ Lyric Video:

„Nessum Dorma“ ist wie die vier zuvor veröffentlichten Songs Teil des neuen Albums “ALBUM X” (VÖ 18.08.23), mit dem The Dark Tenor sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Das Album ist bereits als CD und Fanbox vorbestellbar.

Tickets

Album als CD & Fanbox

The Dark Tenor – X Jubiläumstour 2023

18.08. – Gelsenkirchen (Open Air), Amphitheater

19.08. – Leipzig (Open Air), Parkbühne

14.09. – Neu-Isenburg, Hugenottenhalle

15.09. – Dresden, Alter Schlachthof

23.09. – Berlin, Columbiahalle

24.09. – Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

27.09. – Hagen, Stadthalle

28.09. – Bielefeld, Ringlokschuppen

30.09. – Dortmund, Westfalenhalle

01.10. – Trier, Europahalle

04.10. – Bremen, Metropol Theater

05.10. – Ludwigsburg, MHP Arena

07.10. – München, Circus Krone

08.10. – Ulm, Rathiopharm Arena

11.10. – Hannover, Theater am Ägi

12.10. – Erfurt, Alte Oper

14.10. – Leipzig, Haus Auensee

19.10. – Köln, Palladium

The Dark Tenor – No Sleep (Nessun Dorma) Cover