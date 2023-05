The Dead Krazukies veröffentlichen Single “Captain Crust”

The Dead Krazukies kündigen mit Captain Crust” ihre neue Single für den 12. Mai 2023 via SBÄM Records und Kicking Records an. Der Sound der Band wird, mit Sänger Maider, begründet und aufgrund seiner Fähigkeiten als “Powermetal of Punkrock” angepriesen. Ob die Franzosen dem gerecht werden können, darüber entscheidet die Hörerschaft ab dem 12. Mai 2023 und einige Tage später auch in visueller Form. Dann erscheint nämlich ein Video dazu.

Ein Cover zum Song “Maniac” könnt ihr euch aber hier schon mal anhören und einen Vorgeschmack bekommen:

© The Dead Krazukies – Captain Crust Artwork