The Gaslight Anthem: Neue Single “Autumn”, neues Album “History Books”

The Gaslight Anthem veröffentlichen mit “Autumn” im Herbst 2023 eine passende neue Single und kündigen für den 27. Oktober 2023 das neue Studioalbum “History Books” an. Es ist das erste neue Werk seit neun Jahren. Vorab erschienen schon die Singles “Little Fires”, der Titelsong “History Books” zusammen mit Bruce Springsteen und “Positive Charge”. Im März 2024 ist die Band auch in Deutschland zu sehen:

11.03.2024 BERLIN – COLUMBIAHALLE

12.03.2024 WIESBADEN – SCHLACHTHOF

15.03.2024 KÖLN – PALADIUM

Frontmann Brian Fallon sagt zu Autumn: “Ich habe den Song an einem wirklich schönen Herbsttag geschrieben, als ich aus dem Fenster schaute und dachte: ‘Wie viele Tage wie diesen werden wir noch erleben? So vieles im Leben besteht aus dem Versuch, über die Runden zu kommen, aber hin und wieder gibt es diese Momente, in denen man wirklich dankbar für die kleinen Dinge sein kann.”

Über die Zusammenarbeit sagt Brian Fallon: “Als Bruce Springsteen sagte, ich solle ein Duett für uns schreiben, ist mein Kopf explodiert. Es wird mir nie langweilig werden, dass einer der größten Songwriter der Welt und die Stimme eines meiner Helden für immer in einem Song eingefangen werden, den ich im Oktober an einem kleinen Holztisch in New Jersey geschrieben habe.”

“History Books” ist ein Stück über die Kraft des Loslassens von Dingen, die einem nicht mehr dienen. “Ich denke, dass Vergebung auf so vielen Ebenen wichtig ist, aber ich habe gelernt, dass man in manchen Fällen die Verbindung zu den Menschen, die einem Schaden zugefügt haben, abbrechen muss”, sagt Fallon. In den Texten, die Fallons Vorliebe für herrlich gelebte Poesie perfekt auf den Punkt bringen (z. B. “Nights of smoke and dirty jokes/Darkened rooms with lonely ghosts/They were beautiful some time ago/But time keeps rollin’ us on”), spiegelt “History Books” auch die Themen des Albums wider: Vergänglichkeit und Transzendenz. “In gewisser Weise ist jeder Song ein Geschichtsbuch – jeder von ihnen erzählt eine Geschichte aus der Vergangenheit und von all den Dingen, die wir hinter uns gelassen haben”, erklärt Fallon.

Für “History Books”, den Nachfolger von “Get Hurt” aus dem Jahr 2014 und die erste Veröffentlichung auf ihrem eigenen Label Rich Mahogany Recordings (Vertrieb über Thirty Tigers), arbeiteten The Gaslight Anthem mit dem renommierten Produzenten und Tontechniker Peter Katis (The National, Interpol, Death Cab for Cutie) zusammen und nahmen in seinen Tarquin Studios in Bridgeport, CT, auf. “Wir hatten kein Interesse daran, den Sound von The Gaslight Anthem neu zu erfinden”, verrät Fallon. “Wir wollten uns selbst treu bleiben, aber auch Peter das tun lassen, was er am besten kann, nämlich die Dinge schön und traurig und lustig und aufregend zugleich klingen lassen.”

Fallon kommentiert: “Wenn eine Band irgendeinen Grad an Erfolg oder Popularität erreicht, ist das ein Geschenk. Es ist wirklich ein Wunder, dass man mit seiner Kunst seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dass die Band so weit gekommen ist und immer noch Inspiration und Verbundenheit in unserer Musik finden kann, ist ein Schatz. Wir freuen uns sehr, zurück zu sein, und wir danken euch, dass ihr uns Zeit gegeben habt, uns neu zu formieren.”

THE GASLIGHT ANTHEM

“HISTORY BOOKS”

LABEL: RICH MAHOGANY RECORDS/

THIRTY TIGERS

VERTRIEB: MEMBRAN

VÖ: 27.10.2023

History Books Track Listing:

Spider Bites History Books (feat. Bruce Springsteen) Autumn Positive Charge Michigan, 1975 Little Fires The Weatherman Empires I Live In The Room Above A Lifetime Of Preludes

The Gaslight Anthem is:

Brian Fallon (lead vocals, rhythm guitar)

Alex Rosamilia (lead guitar, backing vocals)

Alex Levine (bass guitar, backing vocals)

Benny Horowitz (drums, percussion, backing vocals)

