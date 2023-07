The Hirsch Effekt mit neuer Video-Single “Agora” vom Album “Urian”

The Hirsch Effekt machen schon lange von sich reden. Dazu tragen auch Erfolge wie Auftritte beim Wacken Open Air, dem Full Force, Headliner vom Euroblast oder Platz 21 in den Album-Charts bei. Jetzt erscheint mit der Video-Single “Agora” vom Album “Urian” erneut ein Track aus dem kommenden Studioalbum, welches am 29.09.2023 über Long Branch Records erscheinen wird.

The Hirsch Effekt über die neue Single “Agora”:

„Aus einem kurzen Gitarrenriff haben wir während eines gemeinsamen Ferienhausaufenthaltes 2021 vorerst eine Nummer mit Akustikgitarre und E-Bass entwickelt. Es ist kein Zufall, dass man erkennen kann, dass Ilja und Nils in ihrer Jugend oft Californication gehört haben: Road Trippin’ war ganz sicher im Hinterkopf. Spätestens ab Iljas Cello Overdubbs driftet ‘Agora’ aber in andere, fast keltische, Sphären ab. Inhaltlich ist es ein sehr persönlicher, autobiografischer Song. ‘Agora’ reflektiert nicht nur den Umstand endgültig im Zeitalter der Krisen angekommen zu sein, sondern auch eine buchstäbliche und gefühlte Enge. Ausgelöst nicht zuletzt auch durch die die ganze Albumschreibphase andauernde und alles beeinflussende Pandemie und alles was an Lockdowns und Isolationen so dazugehörte.”

© The Hirsch Effekt – Urian (Artwork by Alejandro Chavetta)

Tracklist:

Agora Otus 2054 Urian Stegodon Granica Blud Eristys

THE HIRSCH EFFEKT – URIAN – TOUR 2023

20.07.2023 DE, Cuxhaven – Deichbrand Festival

30.09.2023 DE, Köln – Euroblast Festival

18.10.2023 DE, München – Backstage

19.10.2023 DE, Karlsruhe – Jubez

20.10.2023 DE, Siegen – Vortex

21.10.2023 DE, Leipzig – Soltmann

25.10.2023 DE, Münster – Sputnikhalle

26.10.2023 DE, Frankfurt – Nachtleben

27.10.2023 DE, Kassel – Goldgrube

28.10.2023 DE, Aukrug – Bobble Cap Festival

02.11.2023 DE, Potsdam – Waschhaus

03.11.2023 DE, Hamburg – Logo

09.11.2023 DE, Bremen – Tower

10.11.2023 DE, Hannover – Musikzentrum

11.11.2023 DE, Oberhausen – Druckluft

Agentur: Kingstar Music

© The Hirsch Effekt – Urian Tour 2023