The Hives veröffentlichen neues Album „The Hives Forever Forever The Hives“ im August

The Hives kündigen ein neues Studioalbum mit dem Titel „The Hives Forever Forever The Hives“ für eine Veröffentlichung am 29. August 2025 via PIAS Recordings (Play It Again Sam Recordings) an. Eingeleitet wird dieses neue Kapitel mit der Single „Enough Is Enough“. Staatsbesuche, also Live-Auftritte, folgen im Herbst, darunter auch acht Shows im deutschsprachigen Raum.

The Hives, bestehend aus Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson und Vigilante Carlstroem, haben sich in den vergangenen dreißig Jahren ihren Platz in der Rockgeschichte erspielt. „It’s really cool we’ve been a band this long and we still want to do this“, erzählt Pelle. „We’ve never sounded better. This is it for me. We’ll keep going until we can’t. This is our classical music, rock music, you know. Forever.“

1993 als Teenager in der schwedischen Kleinstadt Fagersta gegründet, öffnete ihr erstes Album „Barely Legal“ von 1997 die Tür, gefolgt von „Veni Vidi Vicious“ in 2000. Zuletzt erschien 2023 das Album „The Death of Randy Fitzsimmons“.

Die Entstehung dieses neuesten und siebten Werks fand sowohl in den Studios von Yung Lean/YEAR0001 als auch in denen von Riksmixningsverket von ABBAs Benny Andersson in Stockholm statt. Das Album wurde unter der Leitung ihres langjährigen Wegbegleiters Pelle Gunnerfeldt aufgenommen, der in der Vergangeheit zudem bereits mit den Viagra Boys, Yung Lean und Elvira arbeitete. Darüber hinaus reiste ein hochkarätiger Gast, Mike D von den Beastie Boys, über den Ozean, um an der Entstehung dieses Werks mitzuwirken. Und auch der geschätzte Josh Homme von Queens of the Stone Age war dabei.

„Enough Is Enough“, die erste Singleauskopplung des Albums, wird von einem Video begleitet, das in Bukarest aufgenommen wurde und in dem die Band unter der Regie von Filmemacher Eik Kockum ohne Rücksicht auf Verluste durch den Boxring geschickt wird.

© The Hives – The Hives Forever Forever The Hives

Tracklist „The Hives Forever Forever The Hives“:

(introduction) Enough Is Enough Hooray Hooray Hooray Bad Call Paint A Picture O.C.D.O.D Legalize Living (interlude) Roll Out The Red Carpet Born A Rebel They Can’t Hear The Music Path Of Most Resistance The Hives Forever Forever The Hives

Live:

21.10.2025 Berlin – Colombia Halle

24.10.2025 München – Zenith

25.10.2025 Leipzig – Haus Auensee

26.10.2025 A-Wien – Gasometer

28.10.2025 CH-Zürich – Xtra

01.12.2025 Köln – Palladium

02.12.2025 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2025 Hamburg – Sporthalle