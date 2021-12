The Joke Jay mit Video zu “Most Of The Tears”

The Joke Jay besteht aus dem Namensgeber Joke Jay (And One), Produzent und Synth Pop Mastermind Olaf Wollschläger (Vorsprung durch Technik) sowie Allrounder Hilton Theissen (Zoodrake, Akanoid, Dark Millennium) und veröffentlichten ihr Debüt-Doppelalbum “Awaken”. Außerdem gibt es ein Video zum Track “Most Of The Tears”. Nachfolgend gibt es die Tracklist des Longplayers und danach das besagte Video.

Tracklist – CD1:

Awake Moonage Daydream Most Of The Tears The Darkest I Know All The Pigs Wisdom Of A Captains Heart Shut The Fuck Up Black Fashion No Place Like Home

Tracklist – CD2:

Invasion No Future Sorry For You Feel So Fucked Dead Planet Hello Mother Earth Day: One Demons My Friend War Of The Words A Starman Cannot Fall

“Most Of The Tears”

Das Album gibt es hier.