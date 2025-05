The Number Twelve Looks Like You stecken mit ihrer neuen Single „Indeciso“ in einer Endlosschleife der Unentschlossenheit fest

Die Progressive-Metalcore-Band The Number Twelve Looks Like You steckt auf ihrer neuen Single „Indeciso“ in einer Endlosschleife der Unentschlossenheit fest. Das New Yorker Independent-Rocklabel Equal Vision Records (in Partnerschaft mit Rude Records) und The Number Twelve Looks Like You freuen sich, „Indeciso“ präsentieren zu dürfen. Die brandneue, introspektive Single der Metalcore-Band aus New Jersey, die neben ihrer vorherigen Single „Eyes On The Fireworks“ auch im kommenden Horrorfilm „Yellow Eyes“ unter der Regie von Jesse Korman zu hören ist. Das Musikvideo wurde von Kyle Laurin gedreht.

© The Number Twelve Looks Like You – Indeciso

„Hast du manchmal das Gefühl, in einer Endlosschleife der Unentschlossenheit festzustecken, als würdest du sterben, bevor du eine Entscheidung treffen kannst?“, fragt Korman. „‚Indeciso‘ handelt von diesem unerbittlichen Hin und Her in deinem Inneren, als wärst du von zwei gegensätzlichen Kräften besessen, die beide Kontrolle verlangen. Es ist das Chaos, vorankommen zu wollen, aber nicht zu wissen, welchem ​​Teil von dir man folgen soll.“ Das Musikvideo zu „Indeciso“ gibt es hier nachfolgend ebenso zu „Eyes On The Fireworks“.