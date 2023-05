The O’Reillys and the Paddyhats veröffentlichen neuen Song “Dance for me”

Die Irish-Folk-Rock-Band The O’Reillys and the Paddyhats haben mit “Dance for me” einen neuen Song veröffentlicht. Der Song ist die erste Single des kommenden Albums „Wake the Rebels“. Die Einflüsse kommen aus “Celtic Punk mit genretypischer Instrumentierung, einem Mitsingchorus und EDM-Anleihen. Dieser Bruch ist eine Neuheit im Genre und schlägt die Brücke in die Clubs der 2020er.” heißt es in der Info.

© The O’Reillys and the Paddyhats – Dance For Me Artwork

Passend dazu wurde ein Musikvideo gedreht, von Flo Berwanger (Videograph von Electric Callboy).

„Es ist immer ein Tanz auf dem Drahtseil, wenn man in seinem Genre neue Elemente ausprobiert und es wird immer Leute geben, die fragen, ob das noch Punkrock ist. Die einzige Antwort ist: HELL YEAH! Wir sehen uns im Moshpit bei der Choero“, sagt Sänger Paddy Maguire. „Dance For Me“ ist die erste Single, auf dem er als neuer Sänger der Paddyhats zu hören ist.