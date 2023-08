The O’Reillys and the Paddyhats veröffentlicht Anti-Kriegssong “Kingdom of Silence”

Die Band aus Gevelsberg, NRW, The O’Reillys and the Paddyhats veröffentlicht einen sozialkritischen Anti-Kriegssong “Kingdom of Silence”. Die Irish Folk Punk Gruppe stellt den Track auf allen Streaming-Plattformen ihre vierte Single des kommenden Albums “Wake the Rebels” bereit. Der Longplayer wird Ende September erscheinen wird und den Auftakt zur großen Deutschlandtour geben. Der Melodiepart entstammt dem russischen Lied “Katjuscha”.

© The O’Reillys and the Paddyhats – Kingdom of Silence (Artwork)

Die Veröffentlichung der Single wird von einem Musikvideo in schwarz-weiß Filmoptik im Stile der 1940er Jahre begleitet, das am kommenden Dienstag auf YouTube Premiere feiert. Gefilmt wurde im großen Saal des historischen Kinos und ehemaligen Theatergebäudes “Rex-Filmtheater” in Wuppertal.

Tourdaten:

28.09.2023, München, Backstage

29.09.2023, Lindau, Club Vaudeville

30.09.2023, Karlsruhe, Substage

01.10.2023, Stuttgart, Im Wizemann

02.10.2023, Aschaffenburg, Colos Saal

03.10.2023, Leipzig, UT Connewitz

05.10.2023, Dresden, Puschkin

06.10.2023, Erfurt, From Hell

07.10.2023, Berlin, Columbia Theater

13.10.2023, Köln, Essigfabrik

20.10.2023, Rostock, Mau Club

21.10.2023, Hannover, Musikzentrum

26.10.2023, Hamburg, Fabrik

27.10.2023, Kiel, Pumpe

28.10.2023, Coesfeld, Fabrik

Alle Infos unter: www.paddyhats.com