The Promised End (Mitglieder von Landmines, Choke Up, Tied To A Bear, SkyTigers) kündigen Album an

Die Melodic-Hardcore-Band The Promised End mit Mitgliedern von den Bands Landmines, Choke Up, Tied To A Bear, The Effort und SkyTigers kündigen ihr neues Studioalbum an. Es soll den Titel “For The Buried And The Broken” tragen und am 2. Februar 2024 (Digital/Vinyl) via Sound Investment Records (Nordamerika) und Gunner Records (Europa) erscheinen. Die Single “Smash and Grab” gibt es unten im Stream zu hören. Die Debüt-Platte wird zehn Stücke enthalten.

© The Promised End – For The Buried And The Broken (Artwork)

