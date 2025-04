The Red Flags: „Little Girl“ Videosingle und Debütalbum-Ankündigung

The Red Flags aus Köln veröffentlichten kürzlich ihre neue Single „Little Girl“. Gleichzeitig kündigt die Band ihr Debütalbum mit dem Titel „Self-Centred And Delusional“ an, das am 30. Mai 2025 bei Audiolith Records erscheint.

© The Red Flags – Little Girl

The Red Flags – Little Girl (Official Video)

Das Album „Self-Centred And Delusional“ erscheint am 30.05. auf Vinyl, Tape, CD und digital.

The Red Flags Live 2025

05.04. Monheim am Rhein, Sojus 7 Bootstour

25.04. Hamburg, Große Freiheit 36 (Support für Tocotronic)

26.04. Köln, c/o pop

15.05. Berlin, SO36 (Support für Turbostaat)

07.06. Nürnberg, Rock im Park

08.06. Nürburg, Rock am Ring

– 06.07. Hünxe, Ruhrpott Rodeo

05.07. Zwickau, Störfaktor Festival

12.07. Attendorf, Gauklerfestival – 26.07. Bausendorf, Riez Open Air

25.07. Wirges, Subwoob Festival