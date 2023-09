The Rolling Stones kündigen ihr neues Album “Hackney Diamonds” an, erste Single “Angry” draußen

The Rolling Stones kündigen ihr neues Album “Hackney Diamonds” an und ihre erste Single “Angry” ist ebenfalls draußen. Der Longplayer wird am 20. Oktober 2023 via Universal Music erscheinen. Es ist das erste Studioalbum mit neuen Songs seit 18 Jahren. Das verkündeten Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood im altehrwürdigen Hackney Empire in London vor knapp 200 geladenen Gästen aus aller Welt. Die Hauptrolle im Video spielt die Emmy-Nominierte Sydney Sweeney (The White Lotus, Euphoria, The Handmaid’s Tale), Regie führte Francois Rousselet, der auch schon für den Clip zu „Ride ‘Em On Down“ vom 2016er Album „Blue & Lonesome“ zuständig war.

© The Rolling Stones – Hackney Diamonds (Artwork)

Erst kürzlich feierte Sänger Mick Jagger seinen 80. Geburtstag, im Dezember folgt Bandkollege Keith Richards. Seit Jahren warten Fans und Kritiker*innen auf ein neues Album der Band, das nun, knapp 2 Jahre nach dem Tod von Schlagzeuger und Gründungsmitglied Charlie Watts, endlich erscheint.

„Hackney Diamonds“ ist ab 20. Oktober 2023 digital und physisch erhältlich und ab heute überall vorbestellbar. Es ist das erste Album, das die Stones mit dem New Yorker Produzenten und Musiker Andrew Watt aufnahmen (Elton John, Pearl Jam, Iggy Pop u.a.). Das Tracklisting für „Hackney Diamonds“ gaben die Rolling Stones im Rahmen des Events in London noch nicht bekannt, es soll demnächst veröffentlicht werden.

Die Single “Angry” ist ab sofort digital erhältlich sowie ab Freitag auch in physischer Form, als rote 7‘‘ Vinyl, als schwarze 10‘‘ Vinyl und als CD Single.

