The Smashing Pumpkins: Video zu “Empires” online, neues Album “ATUM” ab 5. Mai

The Smashing Pumpkins veröffentlichen neues Video zu “Empires”. Das neue Studioalbum “ATUM” wird am 5. Mai 2023 erscheinen. Vor wenigen Wochen gab es als Vorgeschmack schon die Single “Spellbinding”.

Zusammen mit den Neuigkeiten zu ihrer bevorstehenden Tournee veröffentlichte die Band nach der neuen Single “Spellbinding”, auch ein Video zu “Empires”. Am 5. Mai erscheint der mit Spannung erwartete dritte und letzte Akt von “ATUM. Act 3” wird als Special Edition Boxset mit allen 33 Tracks des Albums und 10 zusätzlichen unveröffentlichten Songs erscheinen.

“ATUM” enthält 33 Tracks in 3 Akten und ist der Nachfolger von “Mellon Collie and the Infinite Sadness” aus dem Jahr 1995 und “Machina/Machine of God” aus dem Jahr 2000. “ATUM” wurde von Corgan in den letzten 4 Jahren geschrieben und produziert.

© The Smashing Pumpkins – ATUM

“Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der ich wissen musste, dass es Bands wie Siouxsie and the Banshees und The Cure gibt, denn das bedeutete, dass es einen Ort für Leute wie mich gab, an dem ich abhängen und dazugehören konnte. Genau darum geht es bei The World Is A Vampire. Dieses Gemeinschaftsgefühl zurückzubringen. Wenn du nicht dazugehörst, gehörst du hierher. Es geht darum, eine gemeinsame Erfahrung zu machen, andere zu respektieren, aber vor allem Spaß zu haben. Ein echtes alternatives Festival, bei dem alle selbsternannten Spinner und Außenseiter der Welt zusammenkommen und eine Party feiern können” – Billy Corgan

The Smashing Pumpkins

“ATUM” A Rock Opera In Three Acts

Label: Martha’s Music/Thirty Tigers

Vertrieb: Membran

VÖ: 05.05.2023