The St Pierre Snake Invasion – Galore CD Kritik

Die Band The St Pierre Snake Invasion stammt aus UK und war mir bis zum Eintreffen von ihrem aktuellen, dritten und neuen Studioalbum “Galore” gänzlich unbekannt. Erschienen ist der Longplayer am 21. April 2023 auf Church Road Records.

In den beginnenden 2010er-Jahren gegründet veröffentlichte The St Pierre Snake Invasion am 9. Juli 2011 die “Flesh”-EP, “A Hundred Years A Day” (October 31st 2015) ist das Debüt, danach folgte der Nachfolger “Caprice Enchanté” (June 21st 2019). Die lange Pause zwischen dem ersten und zweiten Album wollte die fünfköpfige Band keinesfalls beim dritten Werk wiederholen. Aber die äußeren Faktoren waren außerhalb ihrer Kontrolle. Ein COVID-Album sollte es auch nicht werden.

© The St Pierre Snake Invasion – Galore Artwork

Die Info schreibt das “Carprice Enchanté” primär von Bands wie Every Time I Die, The Chariot, Refused and Mclusky beeinflusst wurde. “Galore” baut auf diesem Gerüst auf und fügt – laut Info – Einflüsse von LCD Soundsystem, Soulwax und Meshuggah hinzu. Sowohl das eine als auch das andere sehe und höre ich hier nicht.

Und ja, mir ist durchaus klar, das Einflüsse nicht gleich Cover ist. Dennoch: Ich habe mir mehr davon erwartet, wenn solche Namen gelistet werden. Zumindest Refused höre ich hier nicht. The Chariot kann sein, dafür mag und kenne ich die Band zu wenig. Ob der -für mich- schwere Zugang zum Album damit zusammenhängt? Keine Ahnung. Wäre vielleicht auch nicht nett und professionell.

Das Stück “That There’s Fighting Talk” ist für mich noch am hervorstechendsten. Oder auch der Beginn von “Apex Prey”. Aber die anderen Stücke, auch wenn keinesfalls schlecht, wirken und fühlen sich für mich sehr sperrig an. Ein Bild davon könnt ihr euch aber im nachfolgenden Album-Stream machen: