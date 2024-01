The Vision Bleak kündigen “Weird Tales” an; erster Einblick/Hörprobe

Kürzlich kündigte The Vision Bleak mit „Weird Tales“ ihr kommendes Studioalbum an. Weiter unten gibt es einen ersten Einblick in Form einer Hörprobe. Der Longplayer wird am 12. April via Prophecy erscheinen. Es handelt sich dabei um das siebte Studiowerk des Duos und besteht aus einem einzigen langen Track. Mit „Weird Tales Chapter IV & V“ gibt es eine erste Hörprobe.

Komponist und Produzent Markus “Schwadorf” Stock dazu: „Hier ist der erste Auszug aus unserem neuen Album ‚Weird Tales‘ in Form von zwei Kapiteln. Dieses Album ist ein One-Track-Opus voller Dunkelheit und Erhabenheit, das wir schon lange verwirklichen wollten. ‚Once I Was a Flower‘ und ‚The Premature Burial‘ machen das Herzstück von ‚Weird Tales‘ aus. Beide handeln von Tod, Beerdigung und Grab, aber gleichzeitig könnten sie kaum unterschiedlicher sein. „Once I Was a Flower“, das auf einer wunderschönen Kurzgeschichte von Lafcadio Hearn basiert, ist ein wunderschönes Gothic-Stück voller Traurigkeit und Schönheit. Es erzählt die Geschichte einer Blume und ihres Duftes – ihres Geistes – die das Grab mit einer jungen Frau teilen, die gerade gestorben ist. „The Premature Burial“ beschwört den Schrecken herauf, lebendig begraben zu werden, was natürlich auf Edgar Allen Poes Sammlung von Fällen einzelner Personen basiert, welche dieses grausame Schicksal erlitten. „Once I Was a Flower“ hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es war nicht nur die erste musikalische Idee für „Weird Tales“, die das Konzept prägte, sondern es ist auch einfach die gotischste und wunderbarste poetische Kurzgeschichte, die ich je gelesen habe. Sie ist unbeschreiblich schön und vermittelt gleichzeitig unser romantisches Weltbild einer belebten, temperamentvollen Natur.“

© The Vision Bleak – Weird Tales Chapter IV & V (Artwork)

Tracklist:

Chapter I: Introduction

Chapter II: In Rue d’Auseil

Chapter III: In Gardens Red, Satanical

Chapter IV: Once I Was a Flower

Chapter V: The Premature Burial

Chapter VI: Mother of Toads

Chapter VII: The Graveyard by Nyght in a Thunderstorm

Chapter VIII: The Undying One

Chapter IX: Evil Dreams Run Deep

Chapter X: The Witch with Eyes of Amber

Chapter XI: Canticle

Chapter XII: To Drink from Lethe

