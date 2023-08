Thees Uhlmann veröffentlicht neue Single “Egal was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht”

Kürzlich veröffentlichte der Musiker Thees Uhlmann die neue Single “Egal was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht”, die zum Soundtrack der Verfilmung seines Bestseller-Romans “Sophia, der Tod und ich” gehört. Der Kinofilm – übrigens das Regiedebüt von Charly Hübner – mit erstklassiger Besetzung (Anna Maria Mühe, Dimitrij Schaad, Marc Hosemann, u.v.m.) startet am 31.08.23 deutschlandweit in den Kinos.

Thees Uhlmann – “Egal was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht” (Single, VÖ 24.08.23) Musikvideo:

Infos & Tickets Film: https://tickets.dcmstories.com/sophia-der-tod-und-ich

Für den Großteil des Filmsoundtracks und Score zeigt sich das Schweizer Duo Steiner & Madlaina verantwortlich. Thees Uhlmann dazu: “Ich bin ganz stolz auf Steiner & Madlaina, dass sie einen so wunderbaren Swiss-Americana Soundtrack für den ‘Sophia, der Tod und ich’-Film komponiert haben. Viel besser ist das, als wenn ich das gemacht hätte, mich da gemüht und geächzt hätte, um da was gescheites für meine North-German erotic-neurotic Death-Novelle hinzubekommen.”

“Sophia, der Tod und ich” Poster (© DCM)

Gar nicht auf dem Soundtrack aufzutauchen, war aber natürlich keine Option, und so steuert Thees Uhlmann einen gänzlich neuen Song bei: “Egal was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht” ist das erste neue Stück von Thees Uhlmann seit “Club 27” aus dem April 2021.

Uhlmann weiter: “Aber einen Song habe ich dann doch noch geschrieben: ‘Egal was ich tun werde, ich habe immer an Dich gedacht’ ist unser drittlängster Songtitel und wurde von Simon Frontzek, Rudi Maier und Max Perner aufgenommen. Der Song erscheint am 24.08.23 und den Film gibt es ab dem 31.08.23 nur im Kino.“

Am 22.09.23 erscheint der Song auch als einseitig bespielte 7″-Vinylsingle über Grand Hotel van Cleef. Auf der unbespielten B-Seite befinden sich Autogramme von Thees Uhlmann und Charly Hübner. Die Single ist im GHvC-Shop vorbestellbar.

Die beiden (noch) längeren Thees Uhlmann-Songtitel sind “Zum Laichen und sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf” vom Solo-Debüt und “Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach HipHop Videodrehs nach Hause fährt” vom dritten Album “Junkies & Scientologen”.

Die Romanvorlage “Sophia, der Tod und ich” war 2015 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und verkaufte sich bis heute über 180.000 mal und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Regisseur Charly Hübner ist im August und September auf ausgiebiger Kino-Tour.