thoughtcrimes – Tap Night CD Review

Billy Rymer, vormals bei The Dillinger Escape Plan, gründete die Rock/(Post-)Hardcore-Band thoughtcrimes im Jahre 2019. Als die Band die EP “Tap Night” angekündigte, geschah dies durch Rymer sinngemäß mit der Formulierung: “Ich habe gemerkt, dass wir unter Druck am besten arbeiten.” und plante die EP in einer Woche fertigzuschreiben. Im Übrigen die Woche direkt nach Bandgründung. Die EP ist dann im März 2019 erschienen, im Oktober 2021 gab es eine Wiederveröffentlichung.

thoughtcrimes – Tap Night Cover

Thoughtcrimes bestehen, wie gesagt, aus dem Drummer Billy Rymer sowie die Mitglieder/Musiker Rick Pepa am Gesang, den Gitarristen Russ Savarese und Brian Sullivan sowie Bassist Cody Hosza. Die EP erschien via Pure Noise Records am 8. Oktober 2021. Das Albumdebüt soll 2022 erscheinen.

Die Sammlung beinhaltet zwei bisher unveröffentlichte Tracks: “Wedlock Waltz” und “Misery’s A Muse”. Das Video zu letztgenanntem Song wurde von Tom, Rymers Bruder, und Künstler Riley Schmidt gestaltet.

“My brother Tom Rymer is an incredible artist who has helped us tremendously on numerous occasions”, erzählt Billy Rymer. “His friend Riley Schmidt is another massive talent and artistic genius. The two worked with us tediously on making a conceptual, hand drawn animated video for ‘Misery’s A Muse’. They also sparked and executed the concept for the ‘Tap Night’ cover art”.

Der Sound ist anders als Dillinger Escape Plan, klar. Aber es hat trotzdem chaotische Einflüsse, kommt brachial daher und hat auch cleanen Gesang. In 20:02 Minuten werden die sechs Stücke druckvoll an die Hörerschaft gebracht. Aber die Vergleiche sind auch gleichzeitig nicht gerecht gegenüber der neuen Band.

Sie sind offen, wie sich schon im Opener “Artificer” zeigt, denn etwas nach der Hälfte des Tracks ist es auf einmal ein seichtes, mit elektronischen Beats angereichertes Beast, das still, ruhig, noisig, melodisch und dennoch druckvoll daher kommt. “Soapbox Sermon” ist Mathcore par excellence.

Das Feld auf dem thoughtcrimes hier spielt ist groß, weit und offen. Man erahnt, was auf uns zukommt bei dem kommenden Longplayer. Gemeint ist hier das erste Full-Length-Album der Band. Es gibt viele großartige Moment auf diesem Album und es war mir eine durchgängig große Freude diesem Release zu lauschen. Freue mich auf das kommende Album der Gruppe.

Wertung: 4 von 5 Punkte

Nachfolgend ein Video und danach wiederum die EP als Stream bei Bandcamp.