Three Days Grace kündigen neues Album „Alienation“ an

Three Days Grace kündigen ihr neues Album „Alienation“ mit Adam Gontier und Matt Walst am Gesang an, es erscheint am 22.08.2025 über RCA Records. Der neue Song „Apologies“ ist veröffentlicht und außerdem wurden fünf Headliner-Shows im November und Dezember in Deutschland bestätigt.

Nachdem Three Days Grace ihre Fans mit der Rückkehr ihres ursprünglichen Sängers Adam Gontier überrascht hatten, haben die Rock-Giganten ihr neues Album „Alienation“ angekündigt, das am 22. August über RCA Records erscheinen wird. Die zwölf Tracks auf dem Album spielen alle eine zentrale Rolle bei der Definition dieses signifikant neuen, aber nostalgischen Kapitels der Band.

Neil Sanderson, Schlagzeuger von Three Days Grace, teilt in der Albumankündigung mit: „’Alienation’ ist eine Reise durch inneren Zusammenbruch und äußeren Trotz – die Songs reflektieren Isolation als einen Zustand der Existenz, nicht nur als Umstand. Einiges von dem, worüber wir schreiben – Angst, Sucht, Herzschmerz, Trennung – ist oft eine andere Welle desselben Sturms. Und doch liegt in all den Trümmern etwas Menschliches begraben, das sich immer noch ausstreckt.“

Zusätzlich zu den Details des neuen Albums hat die Band ihre zweite Single „Apologies“ veröffentlicht. Dieser wurde von Zakk Cervini, Dan Lancaster und Howard Benson produziert.

Sanderson fügt hinzu: „Dieser Song ist ein Spiegel für alle, die das Gefühl haben, dass sie zu weit weg davon sind, geliebt zu werden. Es tut noch mehr weh, wenn man weiß, dass jemand einen geliebt hat – nur nicht genug, um einen vor sich selbst zu retten. Entschuldigungen drehen die Zeit nicht zurück.“

© Three Days Grace – Alienation (Artwork)

Alienation Tracklist:

Dominate Apologies Mayday Kill Me Fast In Waves Alienation Never Ordinary Deathwish Don’t Wanna Go Home Tonight In Cold Blood The Power Another Relapse

Three Days Grace werden nächsten Monat mit Volbeat und Wage War durch Kanada touren. Im Herbst werden Three Days Grace mit Breaking Benjamin auf die Bühne zurückkehren, zusammen mit den Special Guests Return To Dust.

Im November und Dezember geht es gemeinsam mit Special Guest Badflower auf Headliner-Tour durch Europa und UK mit fünf ausgewählten Shows in Deutschland.

THREE DAYS GRACE

Special Guest: Badflower

17.11.2025 Leipzig (DE) Haus Auensee

18.11.2025 Hamburg (DE) Inselpark Arena

19.11.2025 Berlin (DE) Tempodrom

02.12.2025 München (DE) Zenith

03.12.2025 Düsseldorf (DE) Mitsubishi Electric Halle