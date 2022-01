Twisted Chords: Label gibt Auflösung nach 25 Jahren bekannt

Das Independent-Label Twisted Chords aus Karlsruhe, gegründet laut Wikipedia im Mai 1996, gibt das Ende bekannt. Die geplanten Veröffentlichungen für 2022 werden noch erscheinen, da diese sich schon länger in Produktion befinden und zum Jahresende wird es traurigerweise zur Auflösung des Labels kommen.

Das Statement lautet wie folgt:

All good things come to an end…

Vorab: Danke. Für eine stressiges, komisches und furchtbar ereignisreiches 2021. Die Situation war und ist alles andere als einfach in Zeiten wie diesen.

Und damit sind wir schon beim Thema: Twisted Chords geht 2022 in sein letztes Jahr. Es wird noch einige ganz wenige Veröffentlichungen geben, die bereits seit Ewigkeiten in der Produktion sind, aber aufgrund der Presswerksituation bislang nicht fertig geworden sind. Und es wird verschiedene Aktionen und Lagerräumungsgeschichten geben, damit hier wieder etwas mehr Land in Sicht ist.

Aber es wird kein neues Projekt in Angriff genommen.

Die Gründe sind vielfältig und sprengen jeden Rahmen, von explodierenden Vinylpreisen bis untragbaren Lieferzeiten, von Logistikproblemen bis Rohstoffmangel. Und vor allem, dass die restliche Lebenssituation den Zeitaufwand einfach nicht mehr hergibt.

Nicht mehr, nicht weniger. All good things come to an end.

Wir hören, sehen, lesen in der nächsten Zeit. Kommt gut rüber, auf ein relaxteres neues Jahr!