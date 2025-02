Underoath kündigen neues Album „The Place After This One“ an; neue Video-Single „All The Love Is Gone“

Underoath kündigen ihr neues Studioalbum „The Place After This One“ an und veröffentlichen eine neue Video-Single namens „All The Love Is Gone“. Der Longplayer erscheint am 28. März 2025 über MNRK Heavy.

Gitarrist Tim McTague sagt über das neue Album: „The Place After This One ist eine vielschichtige Idee. Die Tatsache, dass wir so behütet und spirituell aufgewachsen sind und versuchen, unsere Kindheit mit dem in Einklang zu bringen, was wir heute im neuen Zeitalter sehen. Underoath ist, obwohl intakt und gleich, gleichzeitig so anders. Unsere Band hat viel Chaos durchgemacht. Ich finde, die Idee, nicht einfach alles aufzugeben, wenn die Dinge komisch werden, hat etwas Schönes. Sei es dein Glaube, deine Band, deine Ehe oder deine Beziehungen. Die Idee, dass es einen Ort danach gibt, selbst wenn es bei denselben Leuten oder demselben Gott oder in derselben Stadt ist. Wenn es gut läuft, wird es immer schlimmer, und du schneidest einfach die Dinge ab, die schlecht sind.“

Nach einer Reihe neuer Singles, die letztes Jahr veröffentlicht wurden – darunter „Generation No Surrender“, „Survivor’s Guilt“ und „Teeth“ – kehrt die Band mit einem neuen Song aus ihrem kommenden Album namens „All The Love Is Gone“ und dem dazugehörigen Musikvideo zurück.

Underoath – All The Love Is Gone (Official Music Video)

Sänger Spencer Chamberlain nennt den Song, der heute veröffentlicht wird: „…einer der abgefahrensten Songs, die wir je geschrieben haben. Wir wollten unbedingt einen Track kreieren, der Drum-and-Bass-lastig ist, so im Stil von The Prodigy, The Chemical Brothers, Noisia usw. Wir haben auch Elemente von Justice und The Streets verwendet. Diese Künstler haben eine Düsternis, die ich so schwer und interessant finde, und das wollten wir in diesem Song wirklich einfangen. Für mich ist das hier sozusagen unsere Version davon – wir teilen viele dieser Elemente und Stimmungen, behalten aber trotzdem die Schwere von Underoath im Kern.“

Er sagt weiter: „Den Text habe ich von dem Ort aus geschrieben, an den ich immer ging, wenn in meinem Leben etwas schief lief, und ich glaube, wir alle kennen das. Es ist ein Ort, den ich jetzt bewusst meide, wenn alles auseinanderfällt. Aber es ist der Moment, wenn alles in deinem Leben auseinandergefallen ist, du an der Bar sitzt und es dir einfach egal ist. Vielleicht ist es das Ende einer Beziehung, der Verlust eines Freundes oder Familienmitglieds oder du wurdest einfach gefeuert – was auch immer es sein mag, wir alle haben schon einmal eine Nacht wie diese erlebt. Es ist ein beängstigendes Gefühl und es ist ein Ort, an den ich nie wieder zurückkehren möchte, aber das ist das Lied in aller Kürze. Es ist sozusagen ziemlich offensichtlich, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es aufschreiben musste, um mich daran zu erinnern, nie wieder dorthin zu gehen.“

Underoath

“The Place After This One”

Label: MNRK HEAVY

VÖ: 28.03.2025

© Underoath – The Place After This One

The Place After This One Track Listing:

01.) Generation No Surrender

02.) Devil

03.) Loss

04.) Survivor’s Guilt

05.) All The Love Is Gone

06.) And Then There Was Nothing

07.) Teeth

08.) Shame

09.) Spinning in Place

10.) Vultures (feat. Troy Sanders of Mastadon)

11.) Cannibal

12.) Outsider