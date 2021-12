Underoath: Neuer Song “Numb” von “Voyeurist” erschienen

Underoath haben zum neuen Song “Numb” ein Visualizer-Video veröffentlicht. Das Stück stammt vom kommenden Album “Voyeurist”, welches via Fearless Records am 14. Januar 2022 erscheinen wird. Gitarrist Tim McTague sagt über den Song:

„‚Numb‘ fühlt sich wie ein klassischer ‚They’re Only Chasing Safety‘-Song an, der mit erwachsenen Köpfen und Ideen komponiert wurde. Es ist der einzige Refrain auf dem ganzen Album, bei dem nur Aaron singt, was am Anfang ein großer Teil unserer DNA als Band war. Es ist toll zu hören, dass sich der Kreis schließt.“

Die Gruppe hat auch während der Pandemie eine Live-Perfomance namens “Digital Ghost” absolviert und spielte dabei das komplette “Voyeurist”-Album. Im Januar wird die Aufzeichnung wieder online verfügbar sein, falls ihr die Übertragung beim letzten Mal verpasst habt. Nachfolgend gibt es den Visualizer zum Track “Numb”:

Das Vorgänger-Album “Erase Me” ist am 6. April 2018 via Fearless Records erschienen.

Neben dem aktuellen Visualizer, den wir euch hier vorstellen, erschiene auch die Stücke “Damn Excuses”, genau 6 Monate vor Albumveröffentlichung am 14. Juli 2021. Das Album ist das erste Werk seit vier Jahren. Das ist die bisher längste Pause der Band zwischen zwei Veröffentlichungen (die Auflösungen nicht mitgezählt).

Am 22. September 2021 ist zudem die Single “Pneumonia” erschienen. Das Stück wurde genau ein Jahr vor der Veröffentlichung geschrieben. Der Track wurde außerdem vom Tod von Tim McTagues Vater -zumindest teilweise- beeinflusst.