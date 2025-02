Unheilig verkünden Comeback und sind wieder zurück

Nach neun Jahren Ruhe verkündet Der Graf und Unheilig heute das Comeback: Unheilig sind wieder zurück. Dies geschah über einen persönlichen Post auf der Instagram Seite von Unheilig.

Darin verkündet der Graf an seine Fans:

„Hallo liebe Unheilig Fans,

hier ist der Graf von Unheilig. Nach neun Jahren melde ich mich bei Euch wieder zurück. In dieser langen Zeit der Abwesenheit habe ich nie aufgehört Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Musik ist natürlich immer noch meine Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann und meine Geschichten erzählen kann.

Ich möchte Euch gerne sagen, dass wir mit UNHEILIG in diesem Jahr unser Comeback feiern werden. Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben. In diesem Jahr gehen wir wieder ins Studio und arbeiten an einem neuen UNHEILIG Studioalbum. Ende 2025 wird es ein paar Konzerte geben und ab dem Moment, wo dieses Video online ist könnt ihr Euch auf www.unheilig.com die Karten für die Konzerte sichern.

Licky, Henning, Potti und die komplette Crew aus vergangenen Tagen sind natürlich wieder mit dabei. Bei unseren Comeback Konzerten wird es wie früher Meet and Greets mit mir und der Band geben. Also seid bei dieser Reise in die guten alten Zeiten dabei und feiert mit uns. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch.

„Auf bald“, Euer Graf“

Im November und Dezember 2025 gastiert die Band in der Originalbesetzung für wenige Comeback Konzerte auf den Bühnen deutscher Konzerthäuser in Köln, München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Oberhausen. 15 Jahre nach den Veröffentlichungen der Single „Geboren um zu leben“ und des vielfach ausgezeichneten Albums „Grosse Freiheit“.

Auf der „Ein letztes Mal“ Arenen-Tournee 2016 begeisterten Unehilig insgesamt mehr als 350.000 Fans, bevor sie dann im September 2016 beim ausverkauften Konzert im Rhein Energie Stadion Köln vor 45.000 Menschen ihr letztes Konzert und den damaligen Abschied feierten.

Tickets für die „Wieder Zurück“ Comeback Konzerte sind ab sofort erhältlich.

Die Daten:

21.11.2025 – Leipzig – Haus Auensee

06.12.2025 – Hamburg – Inselpark Arena

18.12.2025 – München – Zenith

20.12.2025 – Berlin – Uber Eats Music Hall

23.12.2025 – Köln – Palladium

29.12.2025 – Oberhausen – Turbinenhalle

https://www.unheilig.com