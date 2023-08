Unzucht kündigen “Todsünde 8” Remastered Version an

Unzucht kündigen eine remasterte Version vom 2012er-Album “Todsünde 8” an. am 13. Oktober 2023 erscheint das Re-Release bei NoCut Entertainment. Remastered, mit schwarzem Cover und erstmals auch auf Vinyl. „Unzucht waren 2012 unsere ersten externen Vertragskünstler“, sagt Label-Chef Kalle Engler. „Ich war und bin unzüchtig verliebt.“ Gitarrist De Clercq ergänzt: „Auch über 10 Jahre nach Release legt die Todsünde 8 noch alles in Schutt und Asche. Remastered schiebt Sie Euch freudig strahlend an den Rand des Abgrunds und springt zusammen mit euch ab!“

„Todsünde 8 – Remastered 2023“ samt Lyric Video gibt es nachfolgend als Einstimmung:

© Unzucht – Todsünde 8 (Remastered) (Artwork)

Tracklist:

CD1:

Allein Engel Der Vernichtung Das Belgische Inferno Auf Sturm Während Wir Uns Verlieren Unzucht Meine Liebe Todsünde 8 Der Letzte Tanz

10 .Deine Zeit Läuft Ab Ungesicht Schwarzes Blut Wie Alles Anfing Kleine Geile Nonne

CD2:

Fleisch Laio Deine Zeit Läuft Ab – St. Pauli-Sinfoniker-Mix By Lord Of The Lost Fleisch – Körper-Mix By Funker Vogt Während Wir Uns Verlieren Engel Der Vernichtung – Pkt Rmx Kleine Geile Nonne – Nonnentanz-Remix By Gerrit Thomas Engel Der Vernichtung – Marc Van Linden Remix Auf Sturm – Gecko Sector Remix Meine Liebe – Mono Inc. Remix

