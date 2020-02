Vera Ein ganz spezieller Fall Staffel 9 DVD Kritik

Detective Chief Inpector Vera Stanhope (Brenda Blethyn) meldet sich nun schon in der neunten Staffel mit vier brandneuen Fällen zurück. Da sie nicht alleine in den oft sehr verzwickten und brutalen Mordfällen ermitteln kann, steht ihr wie immer ein mehr als kompetentes Team zur Seite, welches vor allem aus DS Aiden Healy (Kenny Doughty), DC Kenny Lockhart (Jon Morrison), DC Jacqueline Williams (Ibinabo Jack) und Gerichtsmediziner Dr. Malcolm Donahue (Paul Kaye).

Dabei ist es bei Vera nicht immer nur das Team welches die Fälle ausmacht, sondern auch die Umgebung rund um die Grafschaft Northumberland.

Die vier Episoden der neunten Staffel von „Vera – Ein ganz spezieller Fall“ sind:

Sie wusste zu viel (Blind Spot)

Tödlicher Stoff (Cuckoo)

Die Bootsparty (Cold River)

Das „Seagull“ (The Seagull)

In „Sie wusste zu viel“ entdecken Mitarbeiter einer Mülldeponie die Leiche von Joanne Caswell (Sharon Singh) einer Mitarbeiterin einer psychiatrischen Einrichtung, die sich auf Gefängnisse spezialisiert hat. Der Grund für den Mord ist völlig unklar, da die junge Frau eigentlich überaus beliebt war. Nach einigen Ermittlungen stellt sich aber heraus, dass ihr Vorgesetzter Matthew Wells (Peter Davison) einige falsche Gutachten abgegeben hat und Joanne dies herausgefunden hat. Doch wäre Wells bereit für seine Reputation über Leichen zu gehen?

Bei „Tödlicher Stoff“ wird Caden Lennon, ein seit sechs Wochen verschwundener Jugendlicher, in einer Werft erstochen aufgefunden. Zuerst sieht es nach einem ganz gewöhnlichen Mord aus, doch schon bald stellt sich heraus, dass dieser Jugendliche ein Drogendealer war. Während Vera und ihr Team ermitteln, versucht der Bruder die Mörder auf eigene Faust zu stellen. Vera ist aber immer einen Schritt schneller, doch schon bald wird auch ihr Hauptverdächtiger ermordet aufgefunden.

In „Die Bootsparty“ wird die Leiche einer jungen Unternehmerin nach einem Bootsausflug auf einem Partyschiff tot im Fluss Tyne gefunden. Ihre zwei Schwestern sind völlig ratlos, wie und warum es dazu kommen konnte. Vera und ihr Team beginnen mit den Ermittlungen und stoßen schon bald darauf auf lange vergrabene Geheimnisse und auf Geschäftspraktiken, die mehr als inakzeptabel sind.

Im letzten Fall der Staffel „Das „Seagull““ wird Vera in die Vergangenheit zurückbefördert, da in den Ruinen des alten Nachtclubs „Seagull“ eine Leiche gefunden wird. Dieser Club wurde Jahrelang von einem korrupten Geschäftsmann geleitet, der irgendwie mit Veras Vater befreundet war. Nach und nach rollen die Erinnerungen über Vera herein und sie ist sich nicht sicher in wie weit ihr Vater von diesem Mord wusste…und dann taucht auch noch eine zweite Leiche auf.

Die Krimiserie „Vera – Ein ganz spezieller Fall“ ist immer wieder erstklassige Krimiunterhaltung. Die schrullige Vera hat ihr Team immer im Griff und es gelingt ihr immer wieder durch ihr ermittlerisches Geschick und ihre unkonventionelle Art den oder die Mörder zu fassen.

Bei einer Serie die nun auch schon knapp 40 Filme kann nicht jeder Film gut sein. Staffel neun gehört dabei aber wieder zu den besseren Staffeln, bei der jeder der vier Filme auf verstörende Art und Weise wirklich unterhaltsam ist. Denn wie so oft lebt Vera von der düsteren Landschaft des englischen Nordens und auch den abgrundtief bösen Morden.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten