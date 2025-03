Volbeat kündigen Album „God Of Angels Trust“ an, erste Single „By A Monster’s Hand“ draußen sowie Tour-Ankündigung

Volbeat geben am heutigen 6. März 2025 erste Details zum neuen Studioalbum „God Of Angels Trust“ bekannt. Das Werk wird am 6. Juni dieses Jahres erscheinen und die erste Single „By A Monster’s Hand“ ist ab jetzt samt Musikvideo online. Auch die „Greatest Of All Tours Worldwide“ beginnt im Juni.

Die dänische Gruppe besteht aktuell aus Michael Poulsen (Gesang, Gitarre), Jon Larsen (Schlagzeug) und Kaspar Boye Larsen (Bass) und melden sich mit ihrem neunten Studioalbum zurück.

„Früher habe ich mir viel Zeit für das Songwriting genommen und jeden Aspekt der Songs bis ins Detail durchdacht,“ sagt Michael Poulsen. „Dieses Mal wollte ich ein Volbeat-Album ohne übermäßiges Grübeln schreiben. Keine Regeln, keine Strukturen – ich kann mit einem Refrain anfangen oder einfach Strophe auf Strophe stapeln. Alles ist erlaubt.“

Im Sommer 2024 begann Poulsen mit der Arbeit an den Songs für den Nachfolger von „Servant of the Mind“ (2021), während Volbeat sich eine einjährige Tourpause gönnten. Poulsen nutzte die Zeit zur Erholung nach einer Kehlkopf-OP und tourte mit seiner Death-Metal-Band Asinhell.

Für die Lead-Gitarrenparts gab es keine Zweifel: Flemming C. Lund, der aktuell mit Volbeat tourt und mit Michael Poulsen in Asinhell spielte, war die perfekte Wahl. Nur dreizehn Tage, nachdem die Band mit Jacob Hansen ins Studio ging, war das Album fertig.

„In gewisser Weise fühlt es sich an, als hätten wir einen Kreis geschlossen,“ erklärt Michael. „Wenn du über lange Zeit einen Kreis zeichnest, kommst du irgendwann wieder zum Ausgangspunkt zurück – und genau so fühlt es sich jetzt an. Ich habe Operationen hinter mir, Besetzungswechsel und all diese Herausforderungen. Aber jetzt fühlt es sich wie eine Wiedergeburt an. Es ist nicht unser neuntes Album – es fühlt sich an, als würden wir gerade erst anfangen. Und das ist ein unglaublich erfrischendes Gefühl.“

Fans, die das Album über www.volbeat.dk oder ausgewählte Universal Music Group-Stores bis Sonntag, 9. März, 17 Uhr (Ortszeit) vorbestellen, erhalten einen exklusiven Vorverkaufscode für die Tickets. Der Vorverkauf startet am Montag, 10. März um 10 Uhr (Ortszeit), der reguläre Ticketverkauf beginnt am Freitag, 14. März um 10 Uhr (Ortszeit).

© Volbeat – God Of Angels Trust

„GOD OF ANGELS TRUST“ TRACK LISTING:

„Devils are Awake“

„By a Monster’s Hand“

„Acid Rain“

„Demonic Depression“

„In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom“

„Time Will Heal“

„Better Be Fueled than Tamed“

„At the End of the Sirens“

„Lonely Fields“

„Enlighten the Disorder (By a Monster’s Hand Part 2)“

ERHÄLTLICHE FORMATE:

180g schwarzes Vinyl

„Grandma’s Wallpaper“ Vinyl – Exklusiv auf volbeat.dk

„Lamplight Glow“ Vinyl – Exklusiv auf den Websites von Republic Records/Universal Music

„Mystery Color“ Vinyl – Exklusiv bei unabhängigen Händlern

„Glow-in-the-Dark“ Vinyl – Exklusiv bei EMP

„Oxblood“ Vinyl – Exklusiv bei Revolver

„Red and White Danish Flag“ Vinyl – Nur in Dänemark erhältlich

Limitierte Kassette

CD

Deluxe Hardcover-Book-CD mit erweitertem Artwork

Volbeat Greatest Of All Tours:

2025 EU/UK Headliner Tour:

Mit Special Guests Bush + Gel:

September – Herning, DK – Jyske Bank Boxen September – Kopenhagen, DK – Royal Arena September – Amsterdam, NL – Ziggo Dome September – Antwerpen, BE – Sportpaleis September – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle September – Köln, DE – LANXESS Arena September – Oberhausen, DE – Rudolf Weber-ARENA September – Wien, AT – Wiener Stadthalle Oktober – Prag, CZ – O2 Universum Oktober – Berlin, DE – Uber Arena Oktober – München, DE – Olympiahalle Oktober – Frankfurt, DE – Festhalle Oktober – Leipzig, DE – QUARTERBACK Immobilien Arena Oktober – Hamburg, DE – Barclays Arena Oktober – Warschau, PL – COS Torwar Oktober – Tampere, FI – Nokia Arena Oktober – Stockholm, SE – 3Arena Oktober – Oslo, NO – Unity Arena Oktober – Göteborg, SE – Scandinavium Oktober – Hannover, DE – ZAG Arena Oktober – Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy Oktober – Esch-Sur-Alzette, LU – Rockhal Oktober – Zürich, CH – Hallenstadion Oktober – Bilbao, ES – CUBEC – Bilbao Exhibition Centre Oktober – Barcelona, ES – Sant Jordi Club Oktober – Madrid, ES – Palacio Vistalegre November – Paris, FR – Zénith Paris – La Villette November – Nottingham, UK – Motorpoint Arena November – Cardiff, UK – Utilita Arena November – Manchester, UK – AO Arena November – Glasgow, UK – OVO Hydro November – Birmingham, UK – Utilita Arena November – London, UK – OVO Arena Wembley