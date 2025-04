Volbeat veröffentlichen heute neue Single „In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom“

Die Dänen von Volbeat veröffentlichen heute ihre neue Single „In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom“. Es ist der zweite Song aus ihrem neuen Album „God Of Angels Trust“, das am 06. Juni 2025 erscheint.

Das neue Video sieht man hier:

© Volbeat – God Of Angels Trust

Michael Poulsen verrät die Entstehungsgeschichte des Songs: „Ich hatte einen Riesenspaß beim Schreiben dieser Texte. Es geht um die Ausgestoßenen und gefallenen Engel Gottes – all jene, die aus dem Himmel verbannt wurden. Und mir wird aufgetragen, sie in einem riesigen Wagen zu sammeln und in eine Scheune zu bringen.“ Er führt weiter aus: „Dort findet ein Ritual statt, bei dem die gefallenen Engel geopfert werden, um Satans Brut eine Armee für ein neues dunkles Königreich zu erschaffen. Anstatt meine Liebste zu einem Kinoabend einzuladen, sage ich also: ‚Ich habe da was Besseres für dich. Du musst unbedingt sehen, was in dieser Scheune abgeht… wir sind eingeladen, die Geburt von Satans Nachkommen mitzuerleben und zuzusehen, wie die Welt untergeht. Klingt doch nach einem spannenden Abend, oder?‘“

Er gibt zu: „Manche werden sich die Lyrics durchlesen und denken: ‚Was stimmt mit dem Typen nicht?‘ Aber hey, das ist alles nur zum Spaß – wie ein trashiger Horrorfilm. Oder etwa nicht?“

“God Of Angels Trust” Tracklisting:

„Devils are Awake“

„By a Monster’s Hand“

„Acid Rain“

„Demonic Depression“

„In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom“

„Time Will Heal“

„Better Be Fueled than Tamed“

„At the End of the Sirens“

„Lonely Fields“

„Enlighten the Disorder (By a Monster’s Hand Part 2)“

Volbeat On Tour:

Greatest Of All Tours Worldwide:

2025 EU/UK HEADLINER TOUR:

MIT SPECIAL GUESTS BUSH + WITCH FEVER:

September – Herning, DK – Jyske Bank Boxen September – Kopenhagen, DK – Royal Arena September – Kopenhagen, DK – Royal Arena September – Amsterdam, NL – Ziggo Dome September – Antwerpen, BE – Sportpaleis September – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle (ausverkauft) September – Köln, DE – LANXESS Arena (ausverkauft) September – Oberhausen, DE – Rudolf Weber-ARENA September – Wien, AT – Wiener Stadthalle (ausverkauft) Oktober – Wien, AT – Wiener Stadthalle Oktober – Prag, CZ – O2 Universum Oktober – Berlin, DE – Uber Arena (ausverkauft) Oktober – München, DE – Olympiahalle (ausverkauft) Oktober – München. DE – Olympiahalle Oktober – Frankfurt, DE – Festhalle (ausverkauft) Oktober – Leipzig, DE – QUARTERBACK Immobilien Arena (ausverkauft) Oktober – Hamburg, DE – Barclays Arena (ausverkauft) Oktober – Warschau, PL – COS Torwar Oktober – Tampere, FI – Nokia Arena Oktober – Stockholm, SE – 3Arena Oktober – Oslo, NO – Unity Arena Oktober – Göteborg, SE – Scandinavium Oktober – Hannover, DE – ZAG Arena (ausverkauft) Oktober – Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy Oktober – Esch-Sur-Alzette, LU – Rockhal Oktober – Zürich, CH – Hallenstadion Oktober – Bilbao, ES – CUBEC – Bilbao Exhibition Centre Oktober – Barcelona, ES – Sant Jordi Club Oktober – Madrid, ES – Palacio Vistalegre November – Paris, FR – Zénith Paris – La Villette November – Nottingham, UK – Motorpoint Arena November – Cardiff, UK – Utilita Arena November – Manchester, UK – AO Arena November – Glasgow, UK – OVO Hydro November – Birmingham, UK – Utilita Arena November – London, UK – OVO Arena Wembley