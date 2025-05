Volbeat veröffentlichen heute neue Single „Time Will Heal“

Volbeat haben mit “Time Will Heal” den dritten Song aus ihrem neuen Album „God Of Angels Trust“, das am 06.06.25 erscheint, veröffentlicht. Michael Poulsen erklärt: „Im Leben geht’s rauf und runter. Manchmal reicht ein Augenblick, und man kippt von einem Gefühl ins andere – plötzlich ist alles schwer, alles dunkel. Aber ich habe gelernt, diese Phasen zu nutzen, statt sie mich runterziehen zu lassen. Es geht darum, das Gute und das Schlechte zu akzeptieren. Und vor allem: zu wissen, dass es wieder besser wird.“

Und er wird noch deutlicher: „Ich kämpfe immer noch mit dem Verlust meines Vaters. Meistens komme ich gut klar. Aber dann gibt’s diese schwarzen Löcher – alles fühlt sich leer an, alles ungerecht. Was mir hilft? Meine Kinder. Wenn du Vater wirst, geht’s nicht mehr nur um dich. Du kannst dich nicht im Selbstmitleid verlieren, weil dich jemand braucht. Das ist ein Geschenk. Das Beste, was mir je passiert ist.“

Das neue Video sieht man hier:

“GOD OF ANGELS TRUST” TRACK LISTING:

“Devils are Awake”

“By a Monster’s Hand“

“Acid Rain”

“Demonic Depression”

“In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom”

“Time Will Heal”

“Better Be Fueled than Tamed”

“At the End of the Sirens”

“Lonely Fields”

“Enlighten the Disorder (By a Monster’s Hand Part 2)”

2025 EU/UK HEADLINER TOUR:

MIT SPECIAL GUESTS BUSH + WITCH FEVER:

November – London, UK – OVO Arena Wembley

September – Herning, DK – Jyske Bank Boxen

September – Kopenhagen, DK – Royal Arena

September – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

September – Antwerpen, BE – Sportpaleis

September – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle (ausverkauft)

September – Köln, DE – LANXESS Arena (ausverkauft)

September – Oberhausen, DE – Rudolf Weber-ARENA

September – Wien, AT – Wiener Stadthalle (ausverkauft)

Oktober – Wien, AT – Wiener Stadthalle

Oktober – Prag, CZ – O2 Universum

Oktober – Berlin, DE – Uber Arena (ausverkauft)

Oktober – München, DE – Olympiahalle (ausverkauft)

Oktober – München. DE – Olympiahalle

Oktober – Frankfurt, DE – Festhalle (ausverkauft)

Oktober – Leipzig, DE – QUARTERBACK Immobilien Arena (ausverkauft)

Oktober – Hamburg, DE – Barclays Arena (ausverkauft)

Oktober – Warschau, PL – COS Torwar

Oktober – Tampere, FI – Nokia Arena

Oktober – Stockholm, SE – 3Arena

Oktober – Oslo, NO – Unity Arena

Oktober – Göteborg, SE – Scandinavium

Oktober – Hannover, DE – ZAG Arena (ausverkauft)

Oktober – Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy

Oktober – Esch-Sur-Alzette, LU – Rockhal

Oktober – Zürich, CH – Hallenstadion

Oktober – Bilbao, ES – CUBEC – Bilbao Exhibition Centre

Oktober – Barcelona, ES – Sant Jordi Club

Oktober – Madrid, ES – Palacio Vistalegre

November – Paris, FR – Zénith Paris – La Villette

November – Nottingham, UK – Motorpoint Arena

November – Cardiff, UK – Utilita Arena

November – Manchester, UK – AO Arena

November – Glasgow, UK – OVO Hydro

November – Birmingham, UK – Utilita Arena