Wacken 2023 verkündet vollständigen Anreise- und Einlassstop

Die große Metal-Open Air in Wacken verkündet heute einen vollständigen Einlassstop aufgrund der anhaltenden miserablen (Un)Wetterlag. Das offizielle Statement in Deutsch und Englisch gibt es nachfolgend:

© Wacken Open Air Logo

“VOLLSTÄNDIGER EINLASSSTOPP

Kapazitätsgrenze für das W:O:A erreicht

Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht.

Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A ist diese Entscheidung getroffen worden.

Wir sind sehr traurig, aber die anhaltend schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl.

Weitere Informationen und Antworten auf eure wichtigsten Fragen findet ihr in den Q&A.”

“TOTAL ADMISSION STOP

Capacity limit for W:O:A reached

Considering the weather conditions, the reasonable visitor capacity for Wacken Open Air 2023 has now been reached.

Any further travel must be stopped and cancelled with immediate effect. For the first time in the history of the W:O:A this decision has been made.

We are very sad, but the continuing difficult weather situation unfortunately leaves us no other choice.

More information and answers to your most important questions can be found in the Q&A.”

Es ist im Moment unklar ob die Konzerte alle und unter welchen Umständen stattfinden können. Es wird versucht möglichst viel im Stream übertragen zu können.

© Wacken Open Air 2023 Poster