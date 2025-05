Wahrscheinlich Nie Wieder Vielleicht von Ferris MC CD Kritik

Auf Arising Empire erschien vor kurzem auch ein Album von Madsen. Was die Gemeinsamkeit zu Ferris MC ist, der jetzt mit Wahrscheinlich Nie Wieder Vielleicht ebenfalls dort einen einen Longplayer veröffentlicht? Nun, Madsen haben ihm das Ganze eingespielt. Wer jetzt typischen Madsen-Sound und typischen Ferris MC-Rap/Gesang erwartet, wird leider enttäuscht. Nichts trifft so richtig darauf zu aber man liegt eben auch nicht vollkommen daneben.

© Arising Empire – Ferris MC – Wahrscheinlich Nie Wieder Vielleicht

Deutschrock nennt sich das Ganze. Für Deutschland Reicht‘s zeigte schon ganz gut, was einem hier erwartet. Dennoch beinhaltet das Werk einige interessanten Stellen und Stücke. Für die einen mag es platt sein, andere nennen es direkt ohne Rumgeschwurbel.

Einige gesangliche Effekte, die man eher bei Deichkind vermuten würde, haben es auch auf Wahrscheinlich Nie Wieder Vielleicht geschafft. Ich verbuche das unter „Gewürz“. Man kann ohne auskommen, mit schmeckt es aber besser. Wahrscheinlich hat der Koch es für nötig und passend gehalten.

In Friedhof der Kuscheltiere wird „Ich wollte nie noch einmal leben, …“ gesungen – und wer genau hinhört… Obwohl, eigentlich ist so offensichtlich, das man so genau nun auch wieder nicht hören muss, kann in der Musik „ein wenig“ Hosen erkennen.

Fake News ist ein Rausschmeißer und mit einer passenden Thematik. Außerdem auch Geschrei neben dem ganzen Gesang, nicht unpassend aber ungewohnt. Trotzdem nicht schlecht.

Dazwischen sind verschiedene Einflüsse zu finden. Ferris sagte in einem Interview, dass hier ein Potpourri aus allem zu finden sei, was er in den 80er und 90er geil fand. Das kann man so sagen. Wenn man sich auf rockige bis teilweise punkrockige (mit Pop-Einschlag) Musik beschränkt.

Ferris MC findet es jedenfalls gut genug, dass es ihm relativ egal ist – zumindest hat es den Anschein – ob der ein oder andere Fan aus der Vergangenheit vergrault wird und nicht mitziehen wird.

Das Album würde ich zwischen „über dem Mittelmaß“ und knapp unterhalb von gut anordnen. Es wird für die meisten einfach gewöhnungsbedürftig sein.