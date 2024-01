Das Festival WALPURGISNACHT 2024 verkündet die Tagesaufteilung. Damit geht das DE MORTEM ET DIABOLUM mit seinem zweiten Festival, der WALPURGISNACHT, in die dritte Runde. In diesem Jahr werden im Berliner Orwohaus unter anderem dabei sein:

DORNENREICH mit zwei Shows (darunter eine exklusive Metal-Show), 1914, THY LIGHT, THE VISION BLEAK, DÉCEMBRE NOIR, SUN OF THE SLEEPLESS und LUCIFER’S CHILD.

Bands 2024

THE VISION BLEAK (GER)

THY LIGHT (BRA)

DORNENREICH (AUT) (World exclusive double show in 2024)

1914 (UKR)

SUN OF THE SLEEPLESS (GER)

LUCIFERS CHILD (GRE)

DECEMBER NOIR (GER)

TRIVAX (IRN/UK)

PERCHTA (AUT)

MÜTTERLEIN (FRA)

MOTHER AUGUSTA (ITA)

DEATH CULT 69 (GER)

HAERESIS (GER)

GASBRAND (GER)

ABGLANZ (GER)

© Walpurgisnacht 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon