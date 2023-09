Mit “No Punks in K-Town” gibt es nun eine Ausstellung über die Szene in Kaiserslautern. Lee Hollis dachte sich dies wohl auch als er als junger US-Soldat in den 1980ern hinkam. Aber ganz so öde und punk-los war es dann doch nicht. Ein Konzert in einer Location namens Dschungel machte ihn mit der Band und dem Publikum bekannt.

Herausgekommen sind dann die beiden Bands Walter Elf und die Spermbirds. Erstere national bekannt, letztgenannte wohl die bekanntere der beiden Gruppe und international bekannt. Die Ausstellung „No Punks in K-Town: Walter Elf und Spermbirds – Punk in Kaiserslautern“ in Bild, Wort und Ton erzählt, wie man sich so fühlt als Punk in Kaiserslautern.

Ort: Stadtmuseum Kaiserslautern (Theodor-Zink-Museum | Wadgasserhof), 21. Oktober 2023 – 14. Januar 2024

Tourist Information Kaiserslautern, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316, Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814, bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00) und bei Eventim.

© Walter Elf und Spermbirds – Ausstellung No Punks in K-Town

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon