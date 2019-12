War of the Realms Extra Band 2 von Jason Aaron, Andrea Sorrentino, Matthew Rosenberg und Pere Pérez Comickritik

Nachdem Daredevil, Superheld und Beschützer von New Yorks Stadtteil Hell’s Kirchen, die Kraft des allsehenden Heimdalls erhalten hat, versucht er alles in seiner nun scheinbar unbegrenzten Macht stehende, um Malekith aufzuhalten. Dieser Lord der Dunkelelfen ist mit einer Armee von Dunkelelfen, Frostriesen und weiterer Verbündeter auf die Erde gekommen und hat sie innerhalb weniger Tage für sich einnehmen können.

Da Malekith aber immer auf der Suche nach fähigen Unterstützern ist und er Daredevil als die Gefahr erkannt hat die er auch wirklich ist, verleiht er Wilsons Fisk, dem Bürgermeister New Yorks Superkräfte. Dieser ist seit Jahren als Kingpin einer der größten Widersacher Daredevils und freut sich daher schon auf das Aufeinandertreffen mit ihm.



Fast gleichzeitig versuchen die riesigen Super Helden der Erde – Ant-Man (Scott Lang), Giant-Man (Raz Malhotra), Goliath (Tom Foster) sowie Atlas (Erik Josten) im Auftrag der Allmutter Freya den König der Frostriesen zu finden und zu ermorden. Der Weg zu Ymir ist jedoch weit, da dieser sich in Miami verschanzt hat. Und dann sind da noch die Eishunde und die anderen Frostriesen, die den Helden das Leben schwer machen.



An einer anderen Front versuchen die X-Men ihre Freundin Danielle Moonstar vor den Horden Malekiths zu beschützen. Diese ist dem Ruf Odins gefolgt, der die Walküren nach New York zitiert hat. Zu ihrem Glück war Dani ein wenig zu spät, denn bis auf sie selbst sind alle anderen Walküren von Malekith und seinen Truppen besiegt und getötet worden.



Nun ist sie eine der letzten Beschützerinnen New Yorks und verteidigt zusammen mit ihren Kollegen von den X-Men das City Field Stadion gegen Malekiths Horden. Immer mehr überlebende Menschen trudeln ein, so dass es sich um eine der letzten Hochburgen der Menschen handelt. Plötzlich taucht mit Sabretooth ein alter Bekannter auf, der nun scheinbar für Malekith arbeitet und für diesen seine neue Weltordnung erreichen möchte.



Der „War of the Realms“ ist das Marvel Universum mal wieder in den Grundfesten erschüttert worden. Der Dunkelelf Malekith hat eine Armee verschiedener Völker zusammengetrommelt und damit die Erde erobert. Die Helden hatten kaum eine Chance und wurden von Doctor Strange in den Avengers Mountain am Nordpol gebracht.



Dieses bei Panini erschienene zweite Extra zeigt die Abenteuer von einigen Helden die nicht den Avengers angehören, dennoch aber den Widerstand gegen die Unterdrücker aufgenommen haben.



Dabei sind für die Geschichten nicht nur Top-Autoren und –Zeichner wie Jason Aaron, Andrea Sorrentino, Devin Grayson, Matthew Rosenberg und Pere Pérez verantwortlich, sondern auch noch Anthony Oliveira, Nick Robles und Paul Davidson. Gemeinsam tragen sie dazu bei, dass das „War of the Realms“ Megaevent noch komplexer und tiefgründiger wird, da es Auswirkungen auf das komplette Marvel Universum hat.



Da ich erst mit dem zweiten Extra-Band eingestiegen bin, war die Handlung der ersten und zweiten Story ein wenig verwirrend für mich. Diese hat im ersten Extra-Band schon angefangen und wird hier mit dem jeweils zweiten US-Heft fortgesetzt.

Es gibt zwar eine kleine Einleitung, doch trotzdem befindet man sich mitten im Geschehen und der Abschluss für die beiden ist erst im dritten Band zu finden. Als Trost gibt es dafür aber die komplette X-Men Story. Diese ist einigermaßen spannend und zeigt das Team wieder einmal von einer anderen Seite.



Meine Meinung: 8 von 10 Punkten