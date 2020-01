War of the Realms Extra Band 3 von Jason Aaron, Andrea Sorrentino, Sean Ryan, Nico Leon und Marco Failla Comickritik

Malekith der Fürst der Dunkelelfen hat mehrere Sehbehinderte Kinder entführt um Daredevil, den Beschützer von New Yorks Stadtteil Hell’s Kirchen, aus der Reserve zu locken. Natürlich gelingt es, da Malekith sich die Finger aber selbst nicht schmutzig machen möchte, schickt er seinen Getreuen Kurse in den Kampf. Daredevil ist aber nicht ganz hilflos, da er neben der Kraft des allsehenden Heimdals auch noch dessen Schwert erhalten hat.

Auch die riesigen Superhelden der Erde – Ant-Man (Scott Lang), Giant-Man (Raz Malhotra), Goliath (Tom Foster) sowie Atlas (Erik Josten) sind kurz davor den Auftrag der Allmutter Freya zu erfüllen. Diese sollen Ymir den König der Frostriesen finden und ermorden.

Kurz vor ihrem Ziel in Miami treffen die Helden aber auf Moonstone, die sich mit den Frostriesen engagiert hat und Malekith bei der Eroberung der Welt hilft. Gleichzeitig ist Scott aber auch noch auf der Suche nach seiner Cassie, die angeblich in der Festung von Ymir sein soll.

Auch Spider-Man hat sich dem Wiederstand angeschlossen. Von Thor ist er zum Anführer der Liga der Welten ernannt, was ihn vor eine völlig neue Aufgabe stellt. Diese Liga besteht nämlich aus Abgesandten aus allen 10 bekannten Dimensionen, wozu auch ein Riese, ein Elf, ein Zwerg und ein Schamane gehören. Und diese lassen sich natürlich nichts von einem kleinen Menschen sagen, selbst wenn er Superkräfte hat.

Die erste Aufgabe der Liga der Welten ist es in Nigeria die Festung der Engel einzunehmen. Doch anstatt dort den Untergang in einem Himmelsfahrtkommando zu verlieren, finden Spider-Man und seine Kollegen dort eine neue Verbündete in der Engelskriegerin Fernande. Diese hat noch eine persönliche Rechnung mit Malekith und der Königin der Engel offen und schließt sich daher den Kämpfern für die Freiheit an. Bevor es aber so weit kommen kann, steht da erneut wieder Kurse, der von Malekith ausgeschickt wurde um alle seine Feinde mit roher Gewalt zu stoppen.

Mit dem dritten „War of the Realms“ Extra endet die passende Sonderband Reihe zum Megaevent „War of the Realms“ bei Panini Comics. Ebenso wie die beiden Bände vorher, bietet auch dieser dritte Band wieder erstklassige Comicunterhaltung, die dieses Megaevent noch um einige weitere Schauplätze erweitert.

So kämpfen nicht nur Daredevil, Ant-Man, Giant-Man und Spider-Man gegen die Invasoren aus Svartalfheim sondern auch noch Teile der Avengers (die nicht von Dr. Strange wegteleportiert wurden) sowie Doctor Doom in Latveria. In kleinen Episoden wird daher gezeigt, wie das restliche Marvel Universum sich beim „Krieg der Reiche“ verhält.

Durch diese Vielfalt an Geschichten bietet dieser Band auch eine Vielzahl von Autoren und Künstler. So sind in diesem Band nicht nur Jason Aaron, Andrea Sorrentino, Sean Ryan, Nico Leon und Marco Failla sondern auch noch Christopher Cantwell und Charlie Jane Anderson vertreten. Diese haben mit ihren kurzen Geschichten ihr Debut im Marvel Universum gegeben und damit gleich ein beeindruckendes Statement gesetzt.

Auch der letzte Extraband der „War of the Realms“ Reihe ist gute Comicunterhaltung. Neben der kompletten Spider-Man Story gibt es auch noch die jeweils dritten Teile der Handlung um Daredevil und der großen Marvel Superhelden. Daher ist die Lektüre der ersten zwei Extrabände dringend anzuraten, auch im Hinblick auf die weiteren Geschichten. Diese runden das Großevent ab, so dass man neben der Hauptserie ein komplettes Event mit allen Nebenhandlungen erhält.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten