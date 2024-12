„WDR 2 Weihnachtswunder“: Max Giesinger, Joris u.v.m. live in Paderborn

Köln (ots) Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug bleiben nicht alleine, wenn sie vom 14. bis zum 18. Dezember 2024 nonstop 107 Stunden live aus dem gläsernen „WDR 2 Weihnachtswunder“-Studio am Paderborner Dom senden. Max Giesinger, Deine Freunde, Abdelkarim, Younotus, Mirja Boes und Starlight Express sind nur ein paar der Gäste und Musikstars, die im Glashaus und auf der Bühne dabei sind. Kamrad spielt sein letztes Konzert des Jahres im Schatten des Doms und The Boss Hoss wird die Menschen am Glashaus mit ihrem neuen Weihnachtshit „It’s Christmas Again“ auf das Fest im Country-Style einstimmen. Joris, aufgewachsen in Ostwestfalen, hat im Radio bei WDR 2 erzählt, dass er als ehemaliger Weihnachtsgrinch plant, „Stille Nacht“ mit dem Publikum zu singen.

Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt

Während der fünftägigen WDR 2 Aktion bestimmen die Hörerinnen und Hörer das Musikprogramm des Senders – und spenden für ihren Wunschsong. Denn mit jeder Menge Musik ist ein wichtiges Anliegen verknüpft: „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“. Beim „WDR 2 Weihnachtswunder“ werden in Kooperation mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ über 30 Projekte unterstützt – darunter auch die „Tafeln NRW“. „Ich bin gespannt, wieviel wir schaffen“, rätselt Joris und auch Alec von The Boss Hoss ist es ein echtes Anliegen, dabei zu sein. Alle eint – wie Kamrad bei WDR 2 betonte – das gemeinschaftliche Ziel, zusammenzustehen.

Eines der Hilfsprojekte hat WDR 2 Moderator Jan Malte Andresen im November in Simbabwe besucht und dabei Menschen getroffen, die seit Tagen wie so oft nichts gegessen hatten: „Mit den Spenden wird sich das ändern: Einmal im Monat bekommen sie künftig ein großes Paket mit Zuckerbohnen, Maisbrei und Öl.“ Dabei geht es nicht nur um unmittelbare Hilfe und Projekte, ergänzt Andresen, „den Menschen wird konkret und direkt geholfen, nicht nur kurzfristig.“ Die große Dankbarkeit dieser Menschen will der Moderator ins Glashaus in Paderborn mitbringen.

Riesiges Engagement in Ostwestfalen

Besondere, emotionale Momente werden wie im Vorjahr in Düsseldorf und 2022 in Dortmund entstehen, wenn die Menschen aus ganz NRW mit ihren eigenen, ausgetüftelten Spendenaktionen zum Glashaus kommen und das gesammelte Geld persönlich abgeben. Schon jetzt haben sich viele gemeldet – und dabei ist den Menschen kein Weg zu weit. Ein Lauftreff aus Essen plant einen Spenden-Staffellauf von Krefeld über Neuss, Duisburg, Essen und Dortmund bis nach Paderborn. Radlerinnen und Radler aus Freckenhorst im Münsterland wollen ihre Spende per Fahrrad nach Paderborn bringen. „Gerade in der Region Ostwestfalen ist das Engagement unfassbar riesig“, heißt es aus der Redaktion von WDR 2. Die Jahrgangsstufe 11 des Städtischen Gymnasiums Delbrück hat, anstatt zur Schule zu gehen, einen Tag lang gearbeitet und spendet den Lohn. Als besonderen lokalen Gast wird das Moderationsteam Roboter „Pepper“ aus dem Paderborner Nixdorf Museum begrüßen. Auch er will am gläsernen Studio spenden und sich einen Musiktitel wünschen.

Miterleben und mitmachen – das ist auf dem Paderborner Domplatz am Glashaus erwünscht: persönlich eine Spende abgeben, dem WDR 2 Team beim Moderieren zusehen und die Live-Acts feiern. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, verfolgt das „WDR 2 Weihnachtswunder” im Radio, im Video-Livestream auf wdr2.de oder in der WDR 2 App.

Das WDR 2 Weihnachtswunder ist der Höhepunkt der großen, WDR-weiten Spendenaktion „DER WESTEN HILFT“, die seit dem 29. November auf allen WDR-Kanälen stattfindet.

WDR 2 Weihnachtswunder

Samstag, 14.12., 10 Uhr, bis Mittwoch, 18.12., 21 Uhr

Domplatz Paderborn

Hier geht’s zum WDR 2 Weihnachtswunder: www.wdr2.de

Hier geht’s zur Gesamtaktion „DER WESTEN HILFT“:

https://www1.wdr.de/aktionen/der-westen-hilft/index.html