We Came As Romans kehren mit der neuen Single „Bad Luck“ über Sharptone Records zurück

Die beliebten Metalcore’ler We Came As Romans meldeten sich kürzlich mit ihrer neuen Single „Bad Luck“ zurück. Der Track markiert die erste Veröffentlichung der Band im Jahr 2025 und läutet ein neues Kapitel nach ihrem hochgelobten Album „Darkbloom“ aus dem Jahr 2022 ein.

Frontmann Dave Stephens äußert sich zu ihrer neuen Single: „Bad Luck ist ein Song, der jedem von uns so wichtig ist. Textlich geht es um unsere Reise als Band seit ihren Anfängen. Wir haben hinter den Kulissen so viele Rückschläge und Probleme erlebt, und manchmal fühlt es sich an, als wäre Bad Luck alles, was wir haben – aber die wahre Geschichte ist, wie wir all das durchgestanden haben, um zu dem zu werden, was wir heute sind, nicht die Probleme auf dem Weg.“