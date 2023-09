Welle:Erdball laden zum XXX-Jubiläumsfestival & Hörerclub-Treffen 2023 ein

Jede Sendung von Welle:Erdball beginnt seit 1993 mit dem berühmten Zitat “Hallo, hier spricht Welle: Erdball”. Sänger Hannes “Honey” Malecki” hat die Hannoveraner Gruppe in den frühen 1990er-Jahren gegründet und sie macht seitdem Minimal-Elektro mit C64-Sounds.

Am 09. September 2023 wollen Welle: Erdball nun gemeinsam mit Freunden und ihrer Fangemeinde ihren 30-jährigen Geburtstag mit dem XXX–Jubiläumsfestival in der Turbinenhalle 2 in Oberhausen feiern. Neben dem Act aus Hannover als Gastgeber, die zugleich das einzige “vollwertige” Konzert in diesem Jahr spielen, werden die Künstler Rroyce, Alienare und Disrupted Being dabei sein.

Im Rahmen des XXX–Jubiläumsfestivals wird auch das offizielle Hörerclub-Treffen 2023 stattfinden. Überraschungen sind ebenfalls geplant.

Einen Vorgeschmack gibt es hier:

