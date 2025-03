Whitechapel kündigt Europatournee im Sommer 2025 mit Northlane an

Nach dem Erfolg ihres letzten Albums „Hymns in Dissonance“ (veröffentlicht am 7. März 2025) haben Whitechapel eine Europatournee für Sommer 2025 angekündigt. Im Rahmen der Tour wird die Band bei großen Festivals und als Headliner in Clubs auf dem ganzen Kontinent auftreten, darunter an mehreren Tagen als Co-Headliner an der Seite der australischen Metalcore-Gruppe Northlane.

WHITECHAPEL SUMMER 2025 EUROPEAN TOUR DATES:

04.06.25 PL, Gdansk, Mystic Festival

05.06.25 CZ, Prague, MeetFactory (co-headline w/ Northlane)

06.06.25 DE, München, Backstage Werk (headline, no Northlane)

07.06.25 DE, Nürnberg, Rock Im Park

08.06.25 DE, Nürburgring, Rock Am Ring

10.06.25 NL, Tilburg, 013 Poppodium (headline, no Northlane)

11.06.25 BE, Liege, Reflektor (co-headline w/ Northlane)

12.06.25 DE, Heidelberg, Halle02 (co-headline w/ Northlane)

13.06.25 AT, Nickelsdorf, NovaRock

15.06.25 UK, Donnington, Download

16.06.25 UK, Bristol, SWX (co-headline w/ Northlane)

17.06.25 UK, London, Islington Academy (co-headline w/ Northlane)

18.06.25 FR, Paris, Bataclan (co-headline w/ Northlane)

19.06.25 FR, Clisson, Hellfest

21.06.25 BE, Dessel, Graspop

22.06.25 DE, Saarbrücken, Garage (co-headline w/ Northlane)

25.06.25 NO, Oslo, Tons of Rock

26.06.25 SE, Stockholm, Broken Summer

29.06.25 FI, Helsinki, Tuska

