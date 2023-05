Within Temptation veröffentlichen morgen brandneue Single “Wireless”

Within Temptation veröffentlichen morgen, den 19. Mai 2023, ihre brandneue Single “Wireless” aus dem neuen Studioalbum. Die Videopremiere beginnt heute Nacht. Im Jahre 2022 waren sie als Special Guest von Iron Maiden auf deren Nordamerika-Tournee und anschließend auf der “Worlds Collide Tour” – eine gewaltige Co-Headline-Tournee zusammen mit Evanescence in Europa, für die sie fast 200.000 Tickets verkauften.

© Within Temptation – Wireless Single Artwork

Ihre brandneue Single “Wireless” markiert den Beginn des Countdowns für das mit Spannung erwartete achte Studioalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Textlich greift die Band diejenigen an, die, hungrig nach Krieg und Aufruhr sind und die Medien manipulieren und kontrollieren.

Sharon den Adel kommentiert: “Wireless” ist ein Song über einen Soldaten, der in den Krieg zieht und überzeugt ist, dass er für eine gute Sache kämpft. Er wird von den Medien, die von der Regierung kontrolliert sind, indoktriniert und glaubt, dass er bei seiner Rückkehr als Retter willkommen geheißen wird, nur um herauszufinden, dass er benutzt worden ist und die Menschen ihn stattdessen als brutalen Eroberer sehen. Er findet sich auf der falschen Seite wieder und sein Leben und das Leben vieler Menschen wird getäuscht und zerstört.”

Stream und Co

WITHIN TEMPTATION diesen Sommer bei Festivals:

04.06.2023 Hangar 11, Tel Aviv (IL)

07.06.2023 Novarock Festival, Nickelsdorf (AT)

09.06.2023 Download Festival, Donington (UK)

17.06.2023 Hellfest Festival, Clisson (FR)

23.06.2023 Download, Hockenheimring (DE)

24.06.2023 Summerside, Grenchen (CH)

01.07.2023 ParkCity Live, Heerlen (NL)

14.07.2023 Masters Of Rock, Vizovice (CZ)

04.08.2023 Porispere, Pori (FI)

06.08.2023 Lokerse Feesten, Lokeren (BE)

12.08.2023 Jailbreak Festival, Horsens (DK)

13.08.2023 M’era Luna Festival, Hildesheim (DE)